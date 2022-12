Calendrier 2023 – Des hommes et des animaux mignons

Des hommes et des animaux mignons est un calendrier pour cette année 2023, paru aux éditions Hugo & Cie, en septembre 2022. Un calendrier mural, au format moyen, qui propose de passer l’année avec d’adorables animaux et de beaux hommes, qui reprennent quelque peu les mêmes postures.

Le calendrier mural, à spirales, se déploie facilement, pour présenter tous les quinze jours, deux belles photographies. Les spirales métalliques permettent de tenir correctement l’ouvrage, sans abîmer les pages. Le calendrier présente, avec humour et beauté, des animaux et des hommes dans des postures similaires. Un brin amusant, il reste très agréable à observer, avec ces adorables animaux et ces beaux hommes. Les premiers jours de janvier présentent un homme sur la plage, en partie dans l’eau, à genoux et torse nu. En parallèle, un manchot marche également dans les vagues, sur le bord de mer.

Ainsi de suite, tous les quinze jours, une nouvelle page est à découvrir, avec en parallèle un adorable animal et un bel homme. Des clichés plus ou moins similaires, qui s’amusent de postures et de décors. Il y a donc pas moins de 48 belles photographies à découvrir. Des scènes drôles, d’autres tendres, certaines se veulent sensuelles, avec des animaux et des hommes tous mignons. Les singularités et références en commun, qui apportent une belle dynamique à l’ouvrage curieux, amusant et sympathique. On retrouve les jours, les dates, les week-ends et les jours fériés, pour se retrouver plus rapidement. Ces annotations sont en colonne, sur un côté, permettant de profiter pleinement des photographies.

Des hommes & des animaux mignons est un bel ouvrage, un calendrier, pour l’année 2023, des éditions Hugo & Cie. Un calendrier mural à spirales, aussi amusant qu’attendrissant, jouant sur les similitudes, les postures et les décors, de photographies présentant des animaux adorables et de beaux hommes.

Lien Amazon