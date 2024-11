A l’oreille heureuse – Ed. Sarbacane

A l’oreille heureuse est un album jeunesse, de Didier Lévy et Stéphane Poulin, paru aux éditions Sarbacane, en octobre 2024. Une histoire douce d’entraide et d’amitié, par-delà les générations, qui offre un beau message d’espoir et de réparation.

Cybèle se promène dans la forêt. Quelque chose attire son regard. Elle s’approche et se penche vers une petite boîte. Une boîte en bois munie d’une manivelle. Cybèle ramasse la boîte et tourne la manivelle. Comme par enchantement, de la musique s’envole de la boîte ! Une merveilleuse mélodie que Cybèle va écouter partout ! Lorsque la mélodie s’arrête, Cybèle tourne de nouveau la manivelle. Ainsi ces jours sont rythmés par la douce mélodie. Mais un jour de septembre, la musique s’arrête. Cybèle a beau tourner la manivelle, mais rien n’y fait ! Contrariée, Cybèle ouvre la boîte et découvre tout un mécanisme complexe. A l’intérieur de la boîte, une étiquette laisse apparaître la marque et une adresse.

Ainsi débute un voyage pour Cybèle, bien décidé à retrouver l’échoppe et à faire réparer sa petite boîte à musique. Après plusieurs jours, elle découvre la ville de Vienne, ainsi que la boutique fermée. Mais la jeune héroïne ne compte pas en rester là… L’album présente une histoire bien posée et détaillée, invitant les jeunes lecteurs à suivre la détermination de Cybèle. Il y a aussi l’écoute et le partage, la découverte et l’entraide, tout comme la transmission. Le récit vient transmettre une belle histoire, un message d’espoir, à travers le savoir-faire à transmettre, qui ne se perde pas. Un renouveau et une transmission, pour un savoir-faire qui doit perdurer et venir en aide à tous. La réparation aussi, tant pour les petits objets que les personnes, à travers l’entraide et l’écoute. Le dessin est somptueux, travaillé et détaillé, offrant de belles illustrations à découvrir et un univers animalier plaisant.

A l’oreille heureuse est un album jeunesse, entre espoir et génération, des éditions Sarbacane. Une histoire douce, d’entraide, d’amitié et de transmission, qui se fait autour de la jeune héroïne, curieuse et à l’écoute.