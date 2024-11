Évadez vous avec votre Thermomix avec Recettes orientales

Les saveurs ensoleillées de l’Orient débarquent dans votre cuisine avec le nouveau livre « Recettes orientales, 100 recettes de tajines, couscous, pastillas et keftas » des éditions Larousse. Ce livre, conçu pour être utilisé avec votre Thermomix, vous invite à un véritable voyage culinaire, de Marrakech à Tunis, en passant par Beyrouth et Alger. Chaque recette est adaptée pour le Thermomix, avec des instructions détaillées étape par étape pour vous garantir une réussite à coup sûr.

Après avoir fait un saut avec notre Thermomix en Asie la dernière fois, nous voila cette fois ci parti au moyen orient ! Prêt(e) pour un voyage culinaire ?

Dès les premières pages, vous serez séduit par la diversité des plats proposés. Des classiques comme le couscous Tfaya au poulet du Maroc ou le tajine de lotte et de légumes au safran viennent égayer vos repas. Vous y découvrirez aussi des recettes moins connues mais tout aussi savoureuses, comme le mujadara riz aux lentilles et aux oignons frits du Liban ou le tajine de légumes aux fruits secs, parfaits pour les végétariens ou les amoureux des saveurs douces et épicées.

Embarquez pour un voyage culinaire en Orient

Vous aurez de tout dans ce livre : il vous propose des apéritifs comme les minis cocas que l’on trouve en Tunisie, des entrées et des douceurs, comme les keftas épicées, les pastillas dorées, les bricks croustillants, mais aussi des desserts incontournables comme le baklava, les cornes de gazelle et les fekkas, ces biscuits croquants du Maroc. Vous pourrez même préparer les pains spéciaux comme le Pogaca ou encore les harcha, des galettes de semoule. Des recettes idéales pour préparer des repas de fête ou pour varier les plaisirs du quotidien !

Avec des recettes du Maghreb, du Moyen-Orient, d’Algérie, de Tunisie, du Liban et même de Turquie, chaque page vous plonge dans un monde de couleurs, d’arômes et de saveurs. Le livre est illustré de magnifiques photos qui donneront immédiatement envie de vous mettre aux fourneaux. En utilisant le Thermomix, vous gagnerez du temps tout en obtenant des plats authentiques et savoureux, parfaitement dosés, avec une texture impeccable.

Votre Thermomix vous fait voyager avec ces recettes orientales !

Que vous soyez un chef expérimenté ou un cuisinier amateur, ce livre est une véritable invitation à explorer la richesse culinaire orientale. Les recettes sont faciles à suivre, et les ingrédients, souvent simples et naturels, sont accessibles pour tous. Un véritable trésor pour ceux qui aiment cuisiner avec passion et partager des repas conviviaux !

Ainsi, « Recettes orientales » va devenir un incontournable pour enrichir votre répertoire culinaire tout en apportant une touche de soleil et de magie dans vos assiettes.

Alors, préparez-vous à ravir vos papilles et celles de vos proches avec ces 100 recettes spécialement conçues pour votre Thermomix !

Et retrouvez tous les livres Thermomix ICI >>

Pour acheter le livre Mes recettes orientales c’est sur Amazon ICI >>