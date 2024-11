Galler chocolaterie indépendante – Calendrier de l’Avent 2024

La chocolaterie indépendante Galler présente, cette année encore, un joli et gourmand calendrier de l’Avent. Un coffret carré, cartonné, aux vingt-quatre fenêtres, qui propose de patienter jusqu’à Noël, dans la gourmandise et l’éveil des papilles pour les fêtes !

Galler, chocolaterie indépendante belge, fondée en 1976, a gardé son savoir-faire, au fil du temps, pour offrir de bonnes recettes. Des recettes traditionnelles, mais aussi des éditions limitées, pour surprendre et inviter à la gourmandise. Des bouchées chocolatées uniques, savoureuses, subtiles et texturées, qui raviront petits et grands gourmands !

Le calendrier de l’Avent Galler est un carré cartonné, aux vingt-quatre fenêtres à ouvrir. Le motif reste simple, plutôt moderne et plaisant. Il présente des cadeaux, les uns sur les autres, comme si l’on était déjà devant le sapin de Noël ! La boîte peut tenir debout, mais aussi s’accrocher au mur, grâce à un trou prévu à cet effet, à l’arrière. Le calendrier de l’avent présente un assortiment gourmand de chocolats fourrés. Les fenêtres s’ouvrent assez facilement et les bouches gourmandes se retirent sans difficultés.

La première case renferme un mini-bâton noir pop-corn. Une première bouchée forte et croquante, très plaisante en bouche, suggérant plusieurs textures. La deuxième fenêtre présente un mini-bâton lait praliné. Une recette fondante, un incontournable, pour la chocolaterie ! La troisième fenêtre cache une rawète blanc cookies. Un chocolat blanc fondant et gourmand, qui révèle un cœur un brin croquant fin et fondant, au bon goût de cookies ! La quatrième case révèle une rawète noir framboise. Une bouchée plus forte, avec la force du chocolat noir qui enrobe le fondant de la framboise. Le goût du fruit vient se révéler fabuleusement, dans ce croquant et cette force.

Ainsi de suite, et jour après jour, des mini-bâtons et des rawetes sont à découvrir dans les vingt-quatre cases. Un assortiment de chocolats fourrés qui présente douze mini-bâtons et douze rawetes. Chacun de ces chocolats fourrés est à retrouver et déguster deux fois. Dans cette sélection, certains sont incontournables et d’autres en éditions limitées. Et parmi ces bouchées chocolatées, nos coups de cœur ont été les rawetes noir framboise, noir caramel au beurre salé et blanc cookies, ainsi que les mini-bâtons noir pop-corn et lait praliné.

Galler, chocolaterie indépendante belge, présente un gourmand calendrier de l’Avent. Un coffret assez simple, plaisant, qui renferme de tendres gourmandises, des chocolats fourrés, aux recettes diverses, mais fondantes et savoureuses, uniques et texturées. Des coffrets à offrir ou s’offrir pour patienter dans la gourmandise jusqu’à Noël.