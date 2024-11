Goutte à goutte – La magie de l’eau en pop-up

Publié aux Éditions Les Grandes Personnes, Philippe UG revient avec « Goutte à goutte », un livre animé tout en beauté. L’eau est à l’honneur dans ce magnifique ouvrage. Les enfants découvriront le parcours d’une goutte qui tombe du ciel, illustré par des pop-ups étonnants, d’une grande finesse. Un voyage fascinant et poétique à la fois.

Après avoir charmé son public avec des ouvrages « Lagon bleu », « ABC les belles lettres » et « Les jolies maisons des animaux », que nous vous avons présenté sur FranceNetInfos, Philippe UG surprend une nouvelle fois avec « Goutte à goutte ». Ici, l’auteur se penche sur l’eau, cet élément essentiel à la vie, qui façonne notre planète. Et à vrai dire, nous ne nous attendions pas à une telle créativité.

Mettre l’eau au centre d’un tel chef-d’œuvre est une réussite qu’il convient de saluer.

« Goutte à goutte » est superbe, tant par son concept que par son design. Le livre s’ouvre par le haut, permettant ainsi d’observer chaque pop-up face à soi. Et ces pop-ups, quels pop-ups ! Ils sont d’une originalité saisissante, sortis tout droit de l’imagination fertile de Philippe UG. Chaque page tournée invite le lecteur à plonger dans un univers visuel qui stimule l’imagination. Le jeu entre la narration concise et les illustrations en mouvement capte l’attention et éveille la curiosité, incitant l’enfant à se demander ce qu’il voit réellement.

Le travail est d’une grande minutie, et les couleurs, claires et douces, rappellent celles de l’eau elle-même, en parfaite harmonie avec le thème du livre.

Les enfants vont d’abord suivre le voyage de cette goutte d’eau qui tombe du ciel, ce précieux liquide qui nourrit notre Terre. Puis, ils seront émerveillés par l’image d’une cascade spectaculaire, où l’eau ruisselle sur la terre, l’irrigue et s’écoule entre les roches. L’eau continue sa course, goutte après goutte, pénétrant les fissures du sol pour ensuite remonter à la surface, éclatant en une fontaine pleine de vie.

En conclusion, « Goutte à goutte » est un livre animé, tout en finesse, qui offre aux enfants une belle manière de découvrir le cycle de l’eau, tout en stimulant leur imagination. Les pop-ups impressionnants font de chaque page une expérience unique. Un livre à ne pas manquer !