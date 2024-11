Attention, les dinosaures débarquent en musique ! Avec « Mes premières chansons avec les dinosaures », paru aux éditions Grund, les tout-petits plongent dans un univers à la fois ludique et éducatif. Ce livre sonore et d’éveil est une véritable pépite pour éveiller les sens des enfants et leur faire découvrir le monde fascinant des dinos d’une manière inédite.

Aujourd’hui, je vous présente un recueil qui ne se contente pas de raconter des histoires : il fait chanter les dinos ! Eh oui ! Grâce à ses 6 puces sonores, chaque page devient un terrain de jeu interactif. L’enfant doit trouver le petit bouton caché dans les illustrations pour déclencher une comptine originale de Corinne Albaut. Et quelles chansons ! Avec des titres comme Le plus du diplodocus, Le brontosaurus ou encore Le nodosaurus-cactus, le rire est garanti. Les mélodies sont joyeuses, entraînantes, et faciles à retenir.

Les paroles racontent des histoires drôles où les enfants troquent leurs animaux de compagnie contre des dinosaures… mais attention, un dino à la maison, ce n’est pas toujours une bonne idée ! Chaque chanson est un mélange parfait d’humour et de fantaisie qui fait mouche auprès des petits.

6 chansons pour rugir de plaisir avec les dinosaures

Côté visuel, les illustrations signées Thierry Manès apportent une touche tendre et humoristique à l’ensemble. Chaque page regorge de détails rigolos et colorés qui captivent les yeux curieux des jeunes lecteurs. Les dinosaures, souvent représentés dans des situations improbables, deviennent des personnages attachants et hilarants.

Les enfants prennent un malin plaisir à scruter chaque scène, à la recherche du fameux bouton sonore, tout en s’immergeant dans des décors qui titillent leur imagination.

« Mes premières chansons avec les dinosaures » stimule l’éveil auditif, développe la motricité fine grâce à la recherche des boutons, et offre un moment de complicité entre parents et enfants. Tout ce qu’on aime dans un livre pour enfant en somme. Ainsi, ce livre est parfait pour les petits curieux qui adorent les dinosaures ou pour les parents à la recherche d’une activité interactive et joyeuse.

Alors, prêts à rugir de plaisir avec vos petits explorateurs ? Avec ce livre entre les mains, c’est la promesse d’un moment ludique, éducatif et inoubliable. Dinomusicalement vôtre !

Commander le livre ICI (12€)