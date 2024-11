Jeanne des embruns – Cœur de corail

Cœur de corail est le deuxième tome de la trilogie Jeanne des embruns, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Jean-Christophe Deveney et Valentin Varrel, parue en octobre 2024, qui propose de suivre une jeune héroïne courageuse, entre poésie, mélancolie, aventure et merveilleux.

Près de trois années ont passé depuis la destruction du sanctuaire. Jeanne, les larmes aux yeux, regardait les vagues s’écraser, jour après jour, sur les côtes du golfe d’Arz. Après sa mère, c’est le peuple sirénien qui avait disparu sous les flots. Voilà trois ans qu’elle ne les avait pas revus et leur absence lui était insupportable, même si elle les savait libres et vivants. Son père et Kélène sentaient bien toute cette tristesse. Ils faisaient de leur mieux pour atténuer sa peine. Ils étaient ravis car monsieur de Vilterre leur avait fait envoyer un livre, dans lequel il y décrit une armure sous-marine. L’inventeur avait imaginé un système de pompe pour renouveler l’air de cette armure dotée d’un masque étanche, pour respirer sous l’eau ! Le père de Jeanne voulait lui en fabriquer une… Ruys la soutenait aussi, à sa façon. Lorsqu’ils partaient en mer, il l’écoutait ressasser…

Le récit, découpé en plusieurs chapitres, présente une héroïne éteinte, depuis qu’elle ne peut plus voir le peuple sirénien. Mais alors qu’elle déambule dans le temple de l’horizon, une silhouette apparaît dans l’eau. Elle fait la rencontre de Zacharie Roseau, un jeune homme qui fait une thèse sur le peuple des sirènes. Tout va changer lorsqu’il va découvrir que son cristal et la voix de Jeanne dévoilent un chemin de lumière. L’aventure commence… Ainsi, la bande dessinée, encore très dense, offre une belle et tumultueuse aventure à découvrir. En effet, les rebondissements, les surprises, bonnes ou mauvaises, sont nombreux. Le récit est plaisant, offrant pas mal d’explications et d’explications, pour comprendre cet univers assez complexe. Les mythes et les légendes se mêlent à la mer, dans cette trilogie plutôt bien menée. Le dessin, un brin manga, offre un trait fluide et vif, des personnages expressifs et quelques belles planches.

Cœur de corail est le deuxième tome de la série Jeanne des embruns, des éditions Glénat. Un album captivant, qui relance l’aventure, avec la découverte d’un chemin de lumière et d’une menace. Entre créatures incroyables, espoir, courage et rebondissements, le récit reste dense et haletant.