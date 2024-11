Découvrez la Géomancie, cet art divinatoire trop peu connu

Vous cherchez un moyen de mieux comprendre votre vie et de prendre des décisions éclairées ? Plongez dans « Géomancie », le nouveau livre de Chris Semet, paru aux éditions Hugo poche, qui vous initie à un art divinatoire millénaire. Accessible et pratique, ce guide fait de la géomancie un outil puissant pour répondre à toutes vos interrogations. Prêt(e) à décrypter les messages de l’univers ? C’est parti !

La géomancie : un art ancestral, entre mystère et modernité

La géomancie, c’est quoi ? Cet oracle fascinant puise ses racines dans des civilisations anciennes, probablement en Perse ou dans le monde arabe, avant de se diffuser en Afrique et à Madagascar. Sa méthode est à la fois simple et intrigante : en marquant des points, puis en les reliant (ou non) par des lignes, vous obtenez des figures géométriques prédictives. Ces figures, au nombre de 16, sont comme des clés pour ouvrir les portes de l’avenir.

Ce qui rend la géomancie unique, c’est son ancrage dans les cultures utilisant une écriture de droite à gauche. Une méthode qui, tout en conservant son caractère mystique, reste étonnamment accessible, même aux novices.

16 figures, 16 réponses

Au cœur de cet art divinatoire, les 16 figures géomantiques. Chacune a sa propre signification, prête à répondre à vos questions. Vous vous demandez si une opportunité professionnelle est la bonne ? Fortuna Major pourrait bien vous annoncer la réussite. Besoin de clarté sur une relation ? Conjunctio parle de rencontres et d’unions.

Ainsi, Chris Semet détaille chaque figure avec clarté et simplicité, permettant à tout un chacun de les interpréter facilement. Chaque page devient un miroir reflétant vos doutes et vos espoirs, avec des réponses adaptées à vos préoccupations du moment.

« Géomancie » c’est avant tout un manuel d’utilisation. Vous apprendrez à réaliser différents tirages: du plus simple au tirage en croix, idéal pour des questions complexes. Semet vous guide aussi dans la création de votre thème géomantique, un outil personnel pour décrypter votre chemin de vie.

Prêt(e) à changer de perspective ?

Avec « Géomancie », Chris Semet offre un véritable trésor divinatoire. Ce guide vous permettra non seulement d’interpréter les figures ancestrales, mais aussi de prendre des décisions éclairées et alignées avec votre destin. Un must-have pour tous les curieux de spiritualité et de développement personnel.

Acheter le nouveau livre de Chris Semet ICI (6,90€)