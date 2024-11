Sacs, bananes et pochettes à coudre – Ed. Mango

Sacs, bananes et pochettes à coudre est un ouvrage de loisirs créatifs, des éditions Mango, paru fin septembre 2024. Un livre d’Isabelle Delbosc, alias @ouipatterns, qui propose 10 modèles pour se lancer dans la couture et créer ses propres sacs !

Le livre à rabats cache des planches avec les patrons des ouvrages à confectionner. Un sommaire bref et simple permet de découvrir, dans un premier temps, le guide des premiers pas, et par la suite, les 10 modèles suggérés. Après un mot de l’autrice, qui veut partager son expérience et aider à faire des merveilles, le matériel de couture se voit listé. Entre photographie et légendes, le visuel permet de retrouver le vocabulaire de couture. Un lexique est à suivre pour tout savoir de la couture. L’anatomie de la machine à coudre se trouve détaillée, pour pouvoir l’utiliser correctement. Les tissus, l’entoilage et les patrons sont aussi à découvrir.

L’ouvrage est riche et intéressant, parfait pour les débutants, tout comme les personnages qui cherchent des inspirations ou des patrons. Après une première partie assez complète, pour tout savoir autour de la couture à la machine à coudre, dix modèles sont à retrouver. Là aussi, tout est bien détaillé, en pas à pas, pour être sûr de réussir son ouvrage. Le premier modèle reste simple, suggérant de coudre un étui à lunettes Argos. Les dimensions, le matériel, les tissus recommandés sont listés. Le plan de coupe et la présentation du patron se trouvent également photographiés, pour mieux visualiser le modèle. Les pas à pas photographiés, accompagnent parfaitement dans la réalisation des modèles suggérés. Des conseils, phrases constructives permettent d’acquérir les techniques nécessaires et de réaliser de jolis sacs, pochettes, bananes…

Sacs, bananes et pochettes à coudre est un bel ouvrage complet, des éditions Mango. Un livre, tant pour les débutants que pour les aguerris. Il vient détailler le matériel et le vocabulaire de couture, avant de présenter 10 modèles de sacs et pochettes, à réaliser facilement.