Mattel – Disney – La Reine Des Neiges – Calendrier de l’Avent

Mattel, marque de jeux et jouets, présente une belle gamme de calendriers de l’Avent. Il y en a pour tous et toutes, entre Barbie, Jurassic World, Minecraft, hot Wheels, Polly Pocket, Enchantimals et bien évidemment La Reine des Neiges

C’est ce dernier que France Net Infos a décidé de présenter, pour patienter jusqu’à Noël. Un bel univers Disney qui plaît aux enfants, entre magie, amitié, famille, personnages attachants, humour et hiver. Ainsi, le joli coffret, assez grand, dévoile une belle illustration avec Sven qui tire un joli traineau et Olaf qui tient les rênes ! Le décor est splendide, proposant un trait travaillé et fin, pour une immersion captivante. Vingt-deux fenêtres sont à découvrir, car pour le premier jour, un décor est à déplier et un traîneau à monter, en carton. Une scène en pop-up, qui suggère de se poser autour d’une table de glace, pour les fêtes !

Pour ce premier jour de décembre, le décor est superbe, avec une ambiance féérique. Le froid et la chaleur s’entrechoquent, avec le palais de glace, les aurores boréales dans le ciel, mais aussi les cadeaux colorés et les adorables animaux. Le traîneau est à assembler, également, pour laisser apparaître le premier élément qui se meut, de la scène.

La deuxième case révèle une poupée à l’effigie d’Elsa. Une figurine, de 9 cm, qui porte une belle robe et une cape. Cette dernière se retire facilement, le buste est en plastique et la jupe en tissu. Les bras et jambes sont amovibles. La poupée, qui tient debout et assise, est belle et ressemblante, aux traits fins et détaillés. La troisième case présente un plateau sur pied, avec un gâteau dessus. Un élément qui viendra se poser sur la table du décor et commencer à l’agrémenter. La quatrième case, qui est longue, recèle un sachet de sable à modeler, ainsi qu’un petit emporte-pièce à l’effigie d’Olaf. Une activité manuelle bienvenue, qui plaira aux enfants ! La cinquième case renferme un nouveau plateau à pied, avec des friandises dessus. Un élément supplémentaire, qui viendra compléter la scène.

Un nouvel emporte-pièce est à découvrir derrière la sixième fenêtre. Un objet qui invite à jouer de nouveau avec le sable à modeler et à créer de jolis flocons. La septième case dissimule la figurine d’Olaf. Un personnage incontournable et amusant, que les enfants seront contents de retrouver. La figurine tient debout, mais ne possède pas de membres amovibles. Il vient aux côtés d’Elsa, pour agrémenter la saynète et commencer à se créer des histoires et nouvelles aventures ! La huitième case contient un nouvel élément à mettre sur la table de glace. Un plat blanc, avec un superbe gâteau violet dessus. Un élément en deux couleurs, contrairement aux précédents qui étaient monochromes. La neuvième fenêtre révèle un troisième emporte-pièce, en forme de flocon. Un objet pratique pour jouer avec le sable à modeler vu en jour 4.

La dixième case n’existe pas, car il s’agit de la pochette, qui renferme les formes cartonnées, pour réaliser un superbe sapin. Des éléments à assembler, pour compléter le décor et ajouter l’élément indispensable pour Noël, le sapin ! La onzième case cache trois lanternes de multiples couleurs, à accrocher au sapin. De beaux sujets, qui trouveront rapidement leur place. Elsa et Olaf pourraient même participer à cet embellissement ! C’est au tour d’Anna de rentrer en scène. En effet, la douzième fenêtre contient la poupée de la petite sœur ! Une figurine de même composition que la précédente, avec des éléments en plastique, du tissu et les bras et jambes amovibles. Un cache-oreilles est à découvrir en case treize, pour compléter la tenue d’Anna. Un petit plus tendance et un accessoire qui permet d’agrémenter la tenue des héroïnes.

La quatorzième fenêtre révèle une somptueuse étoile à accrocher au sommet du sapin. Un élément, encore une fois, indispensable pour les fêtes. Il est bien pensé, avec des entailles, pour s’encastrer parfaitement et bien tenir. La quinzième case cache un banc de glace ! Le banc est bleu clair transparent, asymétrique. Il est plein de détails, très travaillé, offrant plusieurs flocons en relief sur l’assise, entre autres. La seizième fenêtre dissimule un nouvel emporte-pièce, pour le sable à modeler. Il présente un motif floral très joli. La dix-septième fenêtre révèle un petit sandwich. Un sujet qui vient agrémenter la scène. Le sandwich s’accroche au banc, grâce à une encoche, tout comme il tient dans les mains des personnages, grâce à une autre encoche.

La dix-huitième case renferme une petite table nappée, monochrome. Un meuble qui vient compléter la saynète et le jeu. Il y a des petits embouts sur le dessus et la nappe présente de jolis motifs floraux, comme le dernier emporte-pièce. Ces embouts permettent d’accrocher facilement les divers desserts vus précédemment. Un nouvel emporte-pièce en forme de flocon est à découvrir derrière la dix-neuvième fenêtre. Un nouvel outil pour jouer avec le sable à modeler. La vingtième fenêtre contient deux petites tasses monochromes, mais de couleurs différentes. Des boissons chaudes, surmontées de ce qui semble être de la chantilly. Des objets gourmands, qui viennent compléter la scène. La vingt-et-unième case renferme un nouvel emporte-pièce en forme de sapin. Il vient compléter le jeu, mais aussi suggérer de l’utiliser autrement, en cuisine, par exemple, comme les autres, pour réaliser de jolis sablés de Noël !

Deux autres tasses gourmandes et de formes différentes, sont à retrouver dans la vingt-deuxième case. Des objets que les personnages peuvent tenir en main. La vingt-troisième case révèle une carotte ! Elle possède une encoche, pour que les personnages puissent la prendre en main. Un élément indispensable pour le dernier élément à venir. En effet, la vingt-quatrième et dernière case renferme Sven ! Le renne est très beau et grand. Il vient parfaire l’ensemble de la scène et du jeu. Une accroche, sur son dos, permet de mettre Elsa ou Anna, afin de partir pour de nouvelles aventures ! Ses sangles, pour l’attelage, peuvent se retirer.

Mattel présente un calendrier de l’Avent Disney La Reine Des Neiges superbe et très complet. Les personnages sont très beaux et ressemblants. Les poupées s’articulent, permettant plusieurs mouvements dans le jeu. Le décor est tout aussi splendide et féérique, avec des éléments pour le décor et des accessoires pour les personnages. L’univers est assez riche, permettant aux enfants de rejouer des scènes ou de s’en imaginer de nouvelles. Un coffret superbe, parfait pour patienter en jouant, dans un univers fantastique et féérique, jusqu’à Noël !