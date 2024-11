Apprendre l’anglais avec « Chants et comptines en anglais »

Vous cherchez un moyen fun et efficace pour apprendre l’anglais tout en s’amusant ? Ne cherchez plus, le livre-CD « Chants et comptines en anglais » des éditions Accès jeunesse est la solution ! Un recueil dynamique avec des chansons incontournables, des reprises cultes et des créations originales spécialement conçues pour les enfants. Dès 4 ans, vos petits peuvent commencer à chanter en anglais et découvrir la langue de manière ludique et interactive !

Un livre-CD avec 16 chansons et 4 comptines en anglais

Ce livre-CD propose 16 chansons et 4 comptines adaptées à chaque âge, de la maternelle à l’élémentaire. Dès 4 ans, les enfants peuvent chanter des classiques comme « Big and Small », « Baby Shark » (qui est un vrai hit !), « ABCs », ou encore « Magic Word ». Parfait pour capter leur attention et leur offrir une première immersion dans l’anglais, tout en s’amusant !

À partir de 5 ans, place à un peu plus de variété avec des titres comme « One Day », « Head, Shoulders, Knees and Toes », « If You’re Happy », et bien sûr, « We Wish You a Merry Christmas ». Ces chansons sont idéales pour renforcer les bases tout en passant un bon moment !

Quand les enfants atteignent 6 ans, on monte d’un cran avec des morceaux comme « This is the Way », « Yummy Yucky », « Yes We Can! », ou « One to Ten ». Plus de rythme, plus de vocabulaire, mais toujours cette dimension ludique qui rend l’apprentissage facile et agréable.

Et pour les plus grands, dès 7 ans, le livre propose des chansons comme « Tweet Tweet! », « Old McDonald », « Happy Halloween », ou encore « Walking in the Woods ». De quoi apprendre de nouveaux mots tout en chantant sur des airs entraînants !

Des illustrations vivantes et une écoute simplifiée

Mais ce n’est pas tout ! Mélanie Grandgirard a sublimé ce livre avec des illustrations colorées et vivantes, qui attirent le regard et stimulent l’imaginaire des enfants. C’est un vrai régal pour les yeux !

Et pour que l’expérience soit encore plus complète, un CD est inclus pour écouter toutes les chansons à volonté. Mais ce n’est pas tout, un QR code vous permet également de découvrir les morceaux en ligne, idéal pour les moments où vous n’avez pas le CD sous la main !

Ainsi, « Chants et comptines en anglais » est un livre conçu pour être partagé entre enfants et parents. C’est l’occasion rêvée de passer un moment privilégié à chanter ensemble, d’apprendre de nouveaux mots et de découvrir une nouvelle langue de manière naturelle et joyeuse. Et avec des matériaux de qualité, ce livre est conçu pour résister aux petites mains curieuses !

En résumé, c’ est le cadeau parfait pour Noël ! Un livre qui mêle apprentissage, plaisir, et créativité, tout en permettant aux enfants de découvrir l’anglais en chanson.

Prêt à en faire le cadeau de Noël idéal ?

