Révisez votre Anglais et Français avec ces 62 mini tests

Prêt à booster vos compétences en français et en anglais sans vous noyer dans la théorie ? Que vous soyez un élève de 5° à la 3ème ou que vous vouliez tester vos connaissances, Eyrolles a créé un cahier de mini tests de français et d’anglais pour évaluer ses connaissances. Avec plus de 500 questions, vous êtes prêts à vous auto évaluer. On vous en dit plus.

L’avantage de ces mini cahiers est qu’ils ne s’embarrassent pas d’explications lourdes et théoriques : ici, c’est l’action qui prime. Des centaines de questions pour réviser en un clin d’œil et tester vos connaissances. Pratique, fun et efficace, ces livres vous accompagnent partout.

Le Français à l’honneur : un sprint de mini tests à travers grammaire, conjugaison et orthographe !

Le premier cahier, “62 mini-tests pour évaluer ses connaissances – Français niveau collège (5e, 4e, 3e)” de Maud Rimbert et Stéphanie Eleaume Lachaud, vous met directement dans le bain. Avec plus de 500 questions, cet ouvrage est un excellent compagnon pour vous entraîner en grammaire, orthographe, conjugaison, et analyse grammaticale. Pas de longs discours ni de leçons complexes, ici on fonce droit au but ! Parce que la théorie ça va bien 5 minutes, tout le monde sait qu’il faut faire des exercices pour que ça rentre dans la caboche.

Ainsi, le format est simple et efficace : chaque question vous offre entre deux et quatre réponses possibles, à vous de choisir la bonne. Le tout est donc présenté sous forme de QCM. Tout y passe, des classes grammaticales (les noms, les verbes, les pronoms) aux accords de conjugaison, en passant par les registres littéraires et les figures de style. Une vraie révision express des bases essentielles pour préparer le brevet ou juste pour renforcer vos connaissances (pour aider votre ado qui galère).

Un point fort ? Les corrections sont disponibles en ligne grâce à un QR code, donc pas besoin de feuilleter des pages interminables pour vérifier vos réponses. Le gros avantage aussi est que vous pouvez progresser à votre rythme, en toute autonomie. Et ça c’est sympa il faut l’avouer.

S’auto-évaluer en Anglais, sans prise de tête !

Envie de tester votre niveau en anglais ? Le second cahier est là pour ça ! Sur le même principe que le cahier de français, ce livre vous propose une série de mini-tests pour réviser votre anglais, avec un accent particulier sur la grammaire, la conjugaison et les expressions courantes. Des prépositions de mouvement à l’utilisation du gérondif, en passant par le prétérit et le conditionnel, vous serez amené à revoir tous les aspects essentiels de la langue.

Que vous ayez à choisir entre plusieurs réponses ou à compléter des textes à trous, ces exercices sont conçus pour vous permettre de travailler rapidement et efficacement. Vous avez aussi de quoi vous entraîner à exprimer des souhaits, des probabilités, des suggestions, et même des interdictions, histoire de maîtriser les nuances de la langue de Shakespeare.

Comme son grand frère, c’est du 100 % pratique, avec des corrections accessibles pour ne pas perdre de temps.

Des cahiers nomades pour réviser partout, tout le temps

Ce qui rend ces deux cahiers si pratiques, c’est qu’ils sont conçus pour être utilisés partout. Dans le bus, à la maison, entre deux cours, ils se glissent facilement dans votre sac. Vous pouvez piocher un test à tout moment pour réviser sans vous en rendre compte. C’est une façon dynamique et ludique de renforcer les connaissances.

Ainsi, ces cahiers vont à l’essentiel : on teste ses connaissances un point c’est tout. Et si on voit qu’on ne maitrise pas certains points, on va revoir la théorie apprise en cours.

Ces mini-tests sont des outils d’entraînement parfaits pour les élèves de collège ou pour quiconque souhaite réviser ou renforcer ses compétences en français et en anglais. Pas de blabla théorique, seulement des exercices pratiques et efficaces pour un apprentissage rapide. Plus de 500 questions par cahier, des QCM, des textes à trous et des corrections en ligne vous attendent pour un format aussi fun que pratique. Et si vous voulez plutôt réviser vos maths, savez qu’il existe aussi un mini test de maths !

Alors attrapez votre stylo, ouvrez votre cahier, et c’est parti pour une session de révision qui ne ressemble à aucune autre !

Shoppez le Mini test d’Anglais ICI >> ou les mini test de Français ICI >>