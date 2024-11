Bluebird Puzzle – Une collection de Noël magique à assembler

Bluebird Puzzle est une marque de puzzles incontournable qui a su conquérir le cœur des passionnés grâce à une gamme variée et de qualité. Personnellement, c’est sa collection de puzzles de Noël qui a attiré mon attention, et je dois dire qu’elle regorge de pépites qui séduiront petits et grands. Parmi mes préférés, deux modèles particulièrement festifs et richement détaillés : « Holiday Shop » et « Christmas Decorating ».

Avant de vous présenter mes deux puzzles coup de cœur, deux nouveautés faisant donc partie de la collection de Noël, j’avais envie de vous parler plus longuement de la marque Bluebird Puzzle.

Bluebird Puzzle révolutionne l’univers du puzzle

Difficile à croire, et pourtant c’est vrai : Bluebird Puzzle, lancée en 2018, a rapidement su se faire un nom. En quelques années seulement, la marque a séduit les passionnés de puzzles. Ce qui fait la différence avec Bluebird Puzzle, c’est que tout est fabriqué en France. Cela se ressent dans la qualité des produits, comme les puzzles que je vais vous présenter. La marque mise sur les détails : des boîtes solides, des impressions nettes et des découpes précises. Les images sont de super qualité, et en plus, elles sont vraiment esthétiques. Bluebird Puzzle collabore aussi avec de grandes licences, ce qui lui permet de proposer des thèmes variés et visuellement riches. Les prix sont aussi un gros avantage : très abordables.

Les puzzles pour adultes varient de 500 à 6000 pièces, parfaits pour les experts ou ceux qui veulent un vrai défi. Pour les plus jeunes, il y a aussi des puzzles entre 48 et 260 pièces. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est la variété des modèles. Bluebird Puzzle propose de superbes tableaux d’art, comme La Grande Vague de Kanagawa de Hokusai, des œuvres de Klimt, Botticelli, Renoir, et bien d’autres. De quoi passer un bon moment tout en admirant des chefs-d’œuvre !

Mes deux puzzles préférés dans la nouvelle collection de Noël

J’ai choisi ces deux puzzles pour leur thématique de Noël forcément, et aussi parce que je trouve qu’ils regorgent de magie ! Ce sont des puzzles que je considère comme familiaux, qui réunissent les proches le temps d’un moment privilégié. Et pourquoi pas, à côté de la cheminée et du sapin ? Vous allez peut-être trouver ça un peu cliché, mais pour ma part, c’est exactement ce qui rend l’ambiance encore plus agréable !

Ce puzzle est intéressant parce qu’il regorge de détails. C’est bien simple, on ne sait plus où poser les yeux ! Et c’est justement ce qui le rend difficile à réaliser, mais tellement agréable à assembler. Il regorge de tout ce qui évoque l’esprit des fêtes de fin d’année : couronnes, sapins, guirlandes, bonhomme de neige, renne, traîneau, et bien plus encore. À noter qu’il fait partie des puzzles les plus difficiles, car il n’y a pas vraiment de zones bien définies pour se repérer. Son prix : 15.95 €

Celui-ci est de loin le plus agréable à réaliser. Il incarne parfaitement l’esprit magique de Noël, en particulier ces moments privilégiés où l’on découvre le sapin en famille. Je l’adore ! Je ne dirais pas qu’il est facile, car même s’il présente des délimitations, certaines parties peuvent vraiment donner du fil à retordre. Son prix : 20,95 €.

Bluebird Puzzle offre une expérience de puzzle unique avec des produits de qualité. Que ce soit pour les passionnés de défis ou pour ceux qui cherchent des moments de détente en famille, chaque puzzle est une invitation à découvrir des œuvres d’art, tout en s’amusant.

Si vous cherchez à ajouter un peu de magie à vos fêtes de fin d’année, ces puzzles de Noël, avec leurs détails saisissants et leurs ambiances chaleureuses, sont un excellent choix. Personnellement, j’ai été séduit par leur richesse visuelle et leur capacité à rassembler autour de valeurs simples et intemporelles.

À vos pièces, prêts, partez !