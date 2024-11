Jaadugar – La légende de Fatima – Tome 2 – Glénat Manga

Partagez





Jaadugar raconte l’histoire de Fatima, alias Sitara, une jeune esclave d’une famille de savants d’Iran. Lors d’une attaque sanguinaire de son camp par les Mongols, elle se retrouve « dame de compagnie » d’une des premières épouses du Prince Tolui. Et elle a soif de vengeance !!

Suite des aventures de notre petite protégée, bousculée par l’histoire de l’Empire Mongol, à retrouver depuis le 20 novembre 24 aux Éditions Glénat Manga.(+12)

Le décor :

Depuis la disparition du fondateur de l’Empire Mongol, le grand Gengis Khan, le système d’héritage traditionnel d’ultimogéniture est appliqué. C’est son quatrième fils, Tolui qui assure le pouvoir et pourvoit les obligations politiques. Il est l’heure pour lui, après huit années, de laisser la régence de l’Empire. Et comme il se doit, c’est son aîné, Ögedeï qui prend la suite de la gouvernance.

Ainsi, l’union des quatre frères assure le maintien de l’Empire construit par le père fondateur. Mais, la maîtresse de Sitara craint que l’entente entre les frères ne se détériore ….

Pendant ce temps, Sitara est toujours une de ces esclaves. Elle s’est, petit à petit, habituée à cette vie nomade. Et aux US et coutumes de ce peuple, qui n’ont absolument rien à voir avec celles qu’elle avait enfant. La jeune fille est toujours consciente que son savoir, qu’elle doit alimenter régulièrement, est la clé de sa survie. Car, ses ravisseurs, devenus, sa nouvelle famille ! Cela fait déjà huit années que le pire est passé et que sa famille a été décimée.

Et, depuis tout ce temps, elle a su créer une réelle connexion avec la princesse Sorgaqtani. Celle-ci lui demande même de devenir son espionne, car l’Empire est malgré tout fragile…

Une mission périlleuse pour la jeune fille qui se retrouve embarquée dans le mauvais camp !!

Accéder aux premières pages de lecture

Le point sur le manga :

Si vous aviez raté le tome 1, cliquez >>ICI<<

Une chose est sûre : la mangaka, Tomato Soup nous transmet à chaque tome, sa passion pour l’Histoire Mongol et son intérêt pour cette jeune iranienne et le récit de sa vie !

Elle continue à travers son manga, Jaadugar, édité aux Éditions Glénat Manga, à nous expliquer les tenants et aboutissants de ce peuple. On apprend des traditions qui sont aux antipodes totales des nôtres.

Elle insère des explications détaillées entre chaque chapitre, que le lecteur peut suivre avec une grande attention. Ce second tome nous permet de faire un saut dans le temps, pour retrouver la protagoniste principale, huit ans après sa capture et son asservissement par les Mongols. Tomato Soup exprime ce « changement », comme s’il était devenu une « habitude » pour la jeune Fatima, alias Sitara.

Pourtant, il y a cette soif de vengeance qui perdure après quelques pages de lecture. Ainsi que le décès du grand Gengis Khan, ce qui permet au récit de prendre une tournure plus « politique », avec cette affaire d’espionnage, et l’arrivée d’une nouvelle alliée pour la jeune Fatima…

La conclusion :

Un second tome de Jaadugar aux Éditions Glénat Manga, toujours aussi passionnant et ludique ! On est vraiment suspendu aux aléas du récit : de tout ce qu’on apprend sur cet empire, de la vie de cette jeune esclave, et de son « ascension » pour influencer le pouvoir au sein du monde Mongol.

Tomato Soup nous fait développer une passion pour l’Histoire et pour ce vaste pays d’Asie Orientale, où on aimerait partir très vite !!!

Prochain tome : « Face au plus puissant des empires, Fatima passe à l’action » !!!!! On a hâte !!!