Dans « La princesse qui pue qui pète fête Noël à sa façon », préparez-vous à rencontrer une héroïne hors du commun : Castille de Bonaloi, une princesse joyeuse, audacieuse et pleine de surprises ! Avec sa vision décalée de la fête, Castille va chambouler les règles du royaume et offrir aux enfants une version pleine de fraîcheur de cette fête tant attendue.

Un Noël sans stéréotypes, où la convivialité et la simplicité sont les vraies vedettes !

Quelques mots sur l’histoire

Castille de Bonaloi est une jeune fille vive et rebelle, loin des conventions. Elle se rend chez Armand, le fils du fermier Mathurin, pour passer un moment à la ferme. Armand n’est pas un prince, et c’est tant mieux : Castille peut enfin être elle-même, la « princesse du pue qui pète », s’amusant à organiser des concours de pets et à jouer avec les animaux. Un jour, Armand l’invite à monter son âne pour partir chercher des éléments naturels et créer une couronne.

Castille rêve d’un Noël différent, loin des dîners traditionnels où l’on mange sans fin. Sa mère lui propose de rejoindre ses cousins pour rédiger sa lettre au Père Noël, mais Castille n’a besoin de rien, elle a déjà tout ce qu’il lui faut. Lorsqu’un de ses cousins exprime son souhait d’une cuisine en bois et que sa cousine Cunégonde parle de jouets « pour filles » ou « pour garçons », Castille s’emporte. Elle trouve cette distinction ridicule et décide de bousculer les traditions. Elle imagine un Noël où chacun peut offrir ce qu’il veut, sans jugements ni stéréotypes. L’idée séduit ses parents, le roi et la reine, qui acceptent avec enthousiasme. Ensemble, ils créent une fête originale : couronne de Noël, chants de villageois, repas partagés, et cadeaux pour tous. Finalement, Castille retourne à la ferme, heureuse de pouvoir vivre pleinement sa nature libre et créative.

Notre avis sur « La princesse qui pue qui pète fête Noël à sa façon »

Les enfants vont rapidement être séduits par Castille de Bonaloi, la princesse haut en couleurs, drôle et pleine de joie, mais aussi bien déterminée à chambouler les règles du royaume. Castille n’a pas sa langue dans sa poche et déteste les conventions. Son sourire éclatant et sa personnalité attachante font d’elle une héroïne adorable. Elle n’hésite pas à quitter le luxe de son palais pour se mêler à la vie simple de la ferme, comme avec son ami Armand.

Les jeunes lecteurs vont adorer être plongés dans deux univers différents : la nature sauvage et le royaume princier. À travers l’histoire, ils apprendront qu’il est inutile de séparer les mondes et que se prendre trop au sérieux ne mène pas toujours aux meilleurs souvenirs.

Nous avons particulièrement aimé voir Castille se préparer pour un Noël décalé, où elle prouve que la fête peut être plus conviviale et moins figée par les traditions. L’univers visuel est également captivant. Les enfants apprécieront les détails, notamment les regards surpris des personnages du royaume, qui apportent une touche d’humour supplémentaire. Cet ouvrage montre que, finalement, l’important est de partager des moments heureux, sans distinctions ni préjugés, et de célébrer la vie ensemble dans la bonne humeur.

Notre princesse préférée, Castille de Bonaloi, charmera les jeunes lecteurs grâce aux illustrations pétillantes de Thierry Manes. Ce livre aborde Noël d’une manière originale, bien loin des récits traditionnels. Il est à la fois drôle et touchant, et la magie de Noël y est pleinement présente, mais avec une touche unique qui plaira à coup sûr.

« La princesse qui pue qui pète fête Noël à sa façon » est disponible sur Amazon.