Nailmatic Kids – Le cadeau créatif et fun pour Noël

Si vous cherchez un cadeau original et créatif pour Noël, je vous conseille de découvrir Nailmatic Kids. La marque propose des kits pour créer des produits cosmétiques, avec des packs super sympas et des compositions ultra clean. Étant donné que je suis fan de leurs produits, pourquoi ne pas vous inspirer de mes idées pour surprendre vos enfants ce Noël ? Je vous dis tout !

Des cosmétiques DIY pour enfants : la magie de Nailmatic Kids !

Vous constaterez que ce n’est pas la première fois que je vous parle de la marque Nailmatic Kids. Il faut dire que je la trouve hyper innovante. Elle permet aux enfants de créer leurs propres cosmétiques de façon ludique, et également de passer un moment privilégié avec eux. Les packs correspondent à des thématiques précises. Les enfants auront tout en main pour fabriquer leurs propres savons, bombes de bain, et plus encore. Et bien sûr, leur plaisir sera décuplé lorsqu’ils utiliseront les cosmétiques qu’ils auront eux-mêmes créés.

J’avais envie de faire une parenthèse sur les packagings fun et colorés des coffrets cadeaux et kits DIY, ils sont trop mignons ! On sent vraiment que la marque a mis le paquet pour rendre leurs produits visuellement attrayants. Et soyons honnêtes, la marque a clairement le monopole dans le domaine, inutile de fouiller sur le net, vous ne trouverez rien d’autre que Nailmatic Kids ! C’est le genre de cadeau parfait pour surprendre un copain lors de son anniversaire. Et puis, on ne va pas se mentir, cela change un peu du coloriage, de la peinture, et autres loisirs créatifs qu’on adore par ailleurs, mais qui manquent parfois d’originalité.

Alors, direction leur site officiel pour apprécier l’intégralité du catalogue avant que je vous présente des pépites. Et laissez-vous surprendre par des coffrets composés de vernis et stickers, de Kit DIY pour le bain, d’un coffret bain esthétiquement dingue, et bien d’autres.

Nailmatic Kids – Un cadeau créatif qui déchire pour Noël !

TOP 1 : « La fabrique de boules de bain »

S’il y avait un seul coffret à glisser sous le sapin cette année, ce serait sans hésiter « La fabrique de boules de bain ». En plus d’être original – du pur Nailmatic Kids – les enfants vont adorer se prêter au jeu de la création. Et plus encore de les voir prendre vie dans l’eau du bain. Imaginez la satisfaction ! Comme toujours avec la marque, le coffret est bien présenté, les instructions sont claires, faciles à suivre, étape par étape. Bien sûr, nos enfants auront besoin d’un petit coup de main, mais c’est justement ce qu’on aime chez Nailmatic Kids : réunir toute la famille autour d’une activité créative, ludique et un peu différente.

Alors, comment ça marche concrètement ? Vous avez 4 sachets de bicarbonate de soude coloré, 4 sachets d’acide citrique, un bol, un moule, quelques gestes simples à réaliser, et le tour est joué : 4 boules de bain hyper sympas à utiliser ! On adore !

TOP 2 : « La fabrique de savons »

« La fabrique de savons » est tout aussi ludique. J’ai trouvé que les explications étaient à la portée des enfants, ce qui va leur permettre de se lancer facilement. Au programme : la fabrication d’un savon à mouler, ou plusieurs selon le coffret choisi. Ici, ils auront à disposition un galet de savon, des croisillons en carton à découper (essentiels !), et bien sûr, un moule adorable en forme de lapin (sans oublier le croco et le chat Kitty proposés dans d’autres kits).

L’activité est à la fois facile et rapide, idéale pour un mercredi après-midi créatif.

TOP 3 : Les PATAFLOUF

En plus de son nom super fun, l’idée de proposer des pâtes à modeler pour le bain est vraiment originale. Et sans surprise, les enfants vont adorer les Pataplouf ! Ils sont déjà fans de pâte à modeler en général, alors imaginez-vous dans le bain, en train de manipuler cette pâte, cela promet des moments de folie ! Mais alors, qu’est-ce que la pâte à modeler lavante Pataplouf de Nailmatic Kids ? L’idée, c’est que les enfants prennent un peu de cette pâte, la façonnent à leur façon pour créer des formes rigolotes, et l’utilisent pour se laver. Oui, vous avez bien lu ! Dès qu’elle entre en contact avec l’eau, la Pataplouf se met à mousser.

Si vous craquez, n’hésitez pas à faire un tour sur le site officiel. La marque propose des kits super sympas, avec des couleurs différentes, et bien sûr, Bloop et Ploofy en vedettes !

Pour conclure, Nailmatic Kids est définitivement une marque à découvrir pour des cadeaux originaux et créatifs qui raviront petits et grands. Non seulement ces kits sont amusants et permettent aux enfants de créer leurs propres cosmétiques, mais ils sont également conçus avec des compositions ultra clean, respectueuses de leur peau. Les produits sont sans danger, ludiques, et garantissent des moments inoubliables en famille.

Que ce soit pour Noël, un anniversaire ou toute autre occasion spéciale, Nailmatic Kids vous propose des idées de cadeaux qui sortent de l’ordinaire. Alors, n’attendez plus pour faire briller les yeux de vos enfants et laissez-les s’amuser tout en créant leurs propres cosmétiques faits maison !