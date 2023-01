Animaux en danger – Mon premier pop-up – Owen Davey

Il y a des albums pop-up assez uniques en leur genre, à l’image même du livre « Animaux en danger » qui rejoint la collection de « Mon premier pop-up », disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse. Un livre vivant, qui invite de lecteur à découvrir 15 animaux en danger dans leur lieu d’habitat, au travers de jolis pop-up illustrés.

La collection « Mon premier pop-up »

Vous l’aurez compris « Animaux en danger » rejoint la série des livres illustrés « Mon premier pop-up ». L’idée de la collection étant de faire découvrir les animaux aux enfants dans le moindre détail, grâce à un pop-up qui se détache de la narration. Ils vont apprendre tout un tas d’informations dans le simple fait d’observer ce pop-up. La narration, quant à elle, est brève et efficace, idéale donc pour capter leur attention. Nous vous encourageons à jeter un coup d’œil aux autres titres de la même collection, à savoir « Dinosaures » ou encore « Mythologie ».

À la découverte de 15 animaux sauvages

« Animaux en danger » propose aux enfants de découvrir 15 animaux sauvages menacés d’extinction : la baleine bleue, la tortue géométrique, le tigre, la grenouille arlequin, l’okapi, le Kakapo, le gorille de l’Ouest, le bourdon à tâche rousse, les Manchots de Galápagos, l’orang-outan de Bornéo, le condor de Californie, le requin-baleine, le rhinocéros noir, l’éléphant d’Asie, ainsi que le panda roux. Pour chaque animal, son pays d’origine est indiqué, ainsi qu’un bref résumé permettant d’en apprendre encore plus sur lui. Soit, l’essentiel à retenir. Les illustrations sont certes enfantines mais plutôt réalistes. Quant aux pop-ups, ils sont réussis et vont permettre aux enfants de s’attarder sur chaque détail : les couleurs, les formes, etc.

« Animaux en danger » est un livre pop-up à glisser dans la bibliothèque des enfants curieux d’en apprendre un peu plus sur ces animaux sauvages, bien loin de leur réalité.