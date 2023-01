Coffret livre et puzzle – La planète Terre

La planète Terre est un coffret des éditions Usborne, de la collection Livre et puzzle, paru en octobre 2022. Un coffret qui se compose d’un puzzle de 300 pièces et d’un livre ludique, pour découvrir la planète Terre. Un ouvrage complet, amusant, attrayant et instructif, qui vient aussi sensibiliser les jeunes lecteurs.

Le coffret est complet et attrayant, avec un grand puzzle de 300 pièces et un livre instructif et illustré. Le puzzle propose de découvrir différents environnements, que l’on peut retrouver sur la planète. Il y a la montagne, la ville, la jungle, les volcans, la mer, le désert, un barrage, des éoliennes… Le livre illustré invite à découvrir et comprendre tous ces éléments. L’approche est ludique et intéressante. Elle commence par la présentation de la Terre dans l’espace, avant de retrouver les différents climats, environnements, déserts…

Le puzzle est plaisant à construire et découvrir. Il propose de découvrir différents éléments de la planète, sans pour autant avoir le planisphère sous les yeux. Différents environnements, climats sont donc à découvrir, à travers des éléments illustrés, comme la ville, la mer, la montagne, la jungle… Ces différents éléments trouvent des explications dans le livre qui accompagne le puzzle. En effet, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont pouvoir en savoir plus sur le système solaire, les déserts, les montagnes, entre autres choses. Les enfants sont également sensibilisés au changement climatique, pour apprendre à prendre soin de la planète. Les illustrations sont colorées et attrayantes, offrant un beau livre à découvrir et un grand et superbe puzzle à reconstituer.

La planète Terre est un coffret livre et puzzle ludique, attrayant et intéressant, des éditions Usborne. Un coffret qui propose de découvrir la Terre, à travers un grand puzzle fourmillant de détails. Un livre illustré accompagne le puzzle, tout aussi coloré, proposant d’éveiller la curiosité des enfants.

