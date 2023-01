Mon amie la licorne – Briony May Smith

« Mon amie la licorne » est un album illustré à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Raconté avec beaucoup de tendresse, Briony May Smith nous offre ici une histoire époustouflante de beauté. Une belle mise à l’honneur de la nature, ajouté à un soupçon de magie, soit un livre tout en douceur que les enfants seront ravis de découvrir.

À la découverte d’un nouveau monde…

Lily semble préoccupée de laisser sa maison suite à un déménagement au bout du monde, dans les montagnes, proche de sa mamie. Elle se laisse finalement guider par cette nature, qui en plus d’être superbe, renferme un secret, la présence de plusieurs licornes portées par le dernier vent d’été. Quand elle aperçoit soudain un bébé licorne coincé dans des ronces. Elle décide de l’accueillir, de s’en occuper, aidée par sa grand-mère, qui connaît l’existence de ces licornes pour les avoir observées par le passé. La licorne fait partie intégrante de la famille, elle participe au quotidien de Lily au fil des saisons, jusqu’à l’arrivée du printemps, lorsqu’une licorne vient récupérer la petite licorne pour qu’elle retourne avec les siens. Lily se voit alors obligée de lui faire ses adieux, jusqu’à ce que…

Un album d’une douceur incroyable

« Mon amie la licorne » est un livre surprenant de douceur. Tout est fluide, apaisant, propice au repos, au bien-être, au bonheur. Tout cela en grande partie grâce à Lily, cette petite fille au regard expressif, émerveillée par tout ce qu’elle observe, cette nature étincelante dans un premier temps, et bien sûr, cette découverte inattendue, une envolée de licornes dans le ciel. Quand on connaît l’appréhension des enfants face à un déménagement, la rencontre avec ce bébé licorne est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Elle prend rapidement ses marques face à cette magie qui rythme ses journées. Le lecteur va la suivre au cœur d’un décor réaliste pourtant rythmé par une magie omniprésente. Et c’est justement ce qui donne ce côté poétique à la narration, une narration riche qui plus est, très réussie.

« Mon amie la licorne » va permettre aux enfants de s’échapper de leur quotidien, de partir à la rencontre de Lily, à la découverte des secrets que renferme la nature.