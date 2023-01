La ville de Nice et le groupe Blonde s’engagent pour les droits des femmes

« Femme, vie, liberté », voilà le titre du premier extrait de « Molotov », le premier album du groupe niçois Blonde, aux tonalités à la fois pop, folk, rock, et électro. Un titre engagé et chargé de sens : « Femme, vie, liberté » sont en effet les trois mots que scande la chanteuse Julie Brodsky pour dénoncer les violences faites aux femmes et l’oppression qu’elles subissent notamment dans des pays comme l’Iran.

Le clip de la chanson a été tourné à Nice

Le clip de la chanson a été tourné à Nice, et plus particulièrement sur la Promenade des Anglais, lors d’une manifestation en soutien aux Iraniennes.

Ce projet fédère autour de valeurs communes de nombreux acteurs de la vie culturelle niçoise. Les Studios de la Victorine ont ainsi ouvert leurs portes au groupe et l’artiste Ben a signé le visuel du titre. Une collaboration avec l’Opéra de Nice est également en cours avec un projet de reprise.

Un projet soutenu par la ville de Nice

Au-delà de ce clip, le groupe Blonde met en avant un projet qui « regroupe au nom d’une cause qui nous touche et que nous souhaitons absolument défendre en cette année 2023 : la lutte contre les violences faites aux femmes sous toutes ses formes. La situation actuelle en Iran en est un bon exemple. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. » Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la région PACA , et Robert Roux, Adjoint au Maire délégué à la culture sont fiers de soutenir le groupe Blonde dans sa volonté de défendre les droits des femmes du monde entier.