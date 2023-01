La tresse – Ed. Soleil

La tresse est une adaptation du roman éponyme de Laëtitia Colombani, en bande dessinée. Un roman graphique de Lylian et Algésiras, paru aux éditions Soleil, en décembre 2022. Un album qui présente un conte moderne, réaliste et touchant, tissant subtilement les destins de trois femmes.

De nos jours, en Inde, au village de Badlapur, une femme réveille son mari, avant d’aller réveiller sa fille. Elle explique à Lalita que le jour s’est levé, elles se préparent. Elle peigne la jeune fille en affirmant que demain est un jour important. Lalita ira à l’école et apprendra à lire et à écrire. Ainsi sa vie sera bien meilleure que celle de ses parents. Elle fait une belle tresse à sa fille, avant de partir travailler. La femme laisse aussi de l’argent et une liste, pour acheter ce qui manque, pour l’école, à son mari et sa fille. Elle prend des outils posés dehors, porte la bassine sur sa tête et s’en va. Un peu plus loin, dans les rues de la ville, elle lave les latrines chez les gens. Une femme lui apporte une assiette avec de quoi manger. Ainsi, toute la journée, la femme ramasse les excréments des autres. Elle espère une vie meilleure pour sa fille…

Le récit est coupé en trois chapitres, dans lesquels on découvre la vie de trois femmes, à travers le monde. Il y a une indienne qui rêve d’une vie meilleure pour sa fille, une sicilienne qui doit reprendre l’atelier familial, ainsi qu’une avocate canadienne qui découvre qu’elle est malade. Trois femmes, trois destins et trois vies, qui vont subtilement s’entrecroiser, entre courage, famille et liberté. La bande dessinée est aussi un bel hommage aux femmes, à la liberté pour laquelle elles doivent toujours aujourd’hui se battre, à l’espoir, le courage… La condition des femmes est également pointée du doigt, car il y a toujours des différences et des injustices, à travers le monde. Les croyances, les traditions sont un poids difficile à porter et toujours trop bien ancré. Le dessin est simple, efficace, avec un découpage plaisant.

