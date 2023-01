Je ne m’ennuie (presque) jamais – Ed. Usborne

Je ne m’ennuie (presque) jamais est un album d’Anna Milbourne et Asa Gilland, paru aux éditions Usborne, en novembre 2022. Un livre avec des trous, pour inciter les enfants à découvrir la suite, ce qui se cache, éveiller leur imagination, avec une héroïne qui ne s’ennuie jamais !

Une petite fille, qui est la narratrice de son histoire, explique qu’elle s’ennuie rarement. La plupart du temps, elle est aussi active qu’une petite fourmi. Elle va à l’école, aux cours de danse, aux leçons de ukulélé, et passe du temps devant un écran, avec des dessins animés et possède quelques jeux pour s’occuper. Mais, lorsque son papa annonce qu’elle a eu assez de temps d’écran pour aujourd’hui, elle pense que c’est fini de s’amuser. Elle trouve que tout ralentit et devient ennuyeux. Elle ne sait plus quoi faire du tout ! Elle demande alors à son papa de bien vouloir jouer avec elle. Mais la plupart du temps, il ne peut pas, il a d’autres choses à faire…

L’imagination de la petite fille prend alors le dessus. Alors que papa ouvre des cartons, l’un d’entre eux, vide, attire son attention. Elle imagine que cela pourrait être un train magique… Le récit invite à rêver, imaginer et vivre des aventures incroyables, au fond d’un carton, en faisant des gribouillis, ou encore en observant le tambour de la machine à laver. Le texte est plaisant, parfois répétitif, et donc rythmé. Des dialogues apportent également une dynamique à la lecture. Les jeunes lecteurs se retrouveront facilement dans l’héroïne, qui s’ennuie parfois, mais trouve toujours une parade, avec son imagination débordante. Le livre à trous est curieux, invitant à découvrir la suite, à deviner ce qui se cache. Le dessin est simple, foisonnant et efficace.

Je ne m’ennuie (presque) jamais est un livre à trous, des éditions Usborne. Un livre curieux, qui propose d’éveiller son imagination, de découvrir les aventures incroyables à vivre, avec trois fois rien, un brin de rêve, une observation…

