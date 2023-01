Les avantages des portes-fenêtres en accordéon dans une maison

La tendance actuelle est à l’aménagement d’un espace de vie intérieur-extérieur, au sein duquel une pièce assure une transition harmonieuse avec le jardin. Si cette tendance a vu le jour en Californie, on la retrouve désormais aujourd’hui dans de nombreux pays au climat chaud, notamment dans le sud de la France.

Cet aménagement peut être réalisé de plusieurs manières, mais la pose de portes-fenêtres en accordéon constitue l’une des solutions les plus simples et les plus polyvalentes. Si vous hésitez à installer des portes-fenêtres pliantes dans votre salon, votre salle à manger ou votre cuisine, voici quelques-uns des avantages de ce type de structure.

Profiter au maximum de la lumière naturelle

Les portes-fenêtres en accordéon laissent entrer beaucoup plus de lumière dans une pièce que les petites fenêtres ou les portes-fenêtres classiques. Au lieu d’une fenêtre, c’est un mur de verre qui s’offre à vous grâce à la conception vitrée du sol au plafond des portes-fenêtres pliantes. Ainsi, vous pouvez profiter d’un maximum de lumière naturelle même par temps frais, ce qui fait des portes-fenêtres en accordéon une excellente solution pour une pièce qui donne sur le jardin.

Inviter son jardin à l’intérieur

Si votre espace extérieur vous ravit, l’installation de portes-fenêtres en accordéon vous permettra de profiter pleinement des avantages des deux univers. En hiver, gardez les portes fermées pour admirer le jardin tout en restant au chaud. L’été, ouvrez les portes et prolongez votre espace de vie à l’extérieur.

Vous pouvez créer un superbe espace de vie et coin repas en y ajoutant du mobilier de jardin Lazy Susan. Lorsque vous recevrez des invités, ils pourront se détendre à l’extérieur grâce à votre salon de jardin Lazy Susan, ou s’installer sur votre canapé si le soleil tape trop. Un tel espace de vie offre une grande polyvalence, et les portes-fenêtres en accordéon y apportent la touche finale idéale.

Optimiser l’efficacité énergétique

Si vous vous souciez de l’efficacité énergétique, sachez que les portes-fenêtres en accordéon sont plus économes en énergie que les baies coulissantes. Dans la mesure où ce type de porte est généralement conçu avec un vitrage de pointe offrant un bon rendement énergétique, vous aurez sans aucun doute l’occasion de réaliser des économies sur les dépenses de chauffage et de climatisation.

Un encombrement moindre

Les baies coulissantes traditionnelles prennent de la place, si bien que même lorsque vous les faites coulisser pour les ouvrir, elles ne permettent pas de libérer de l’espace au-delà de cette porte. Les portes-fenêtres en accordéon fonctionnent différemment. Elles se déploient entièrement en accordéon tout en restant compactes. Elles sont donc parfaites en association avec des jardins plus petits, afin de profiter de la lumière naturelle et de la circulation de l’air sans pour autant perdre de surface habitable supplémentaire.

Une valeur ajoutée pour votre propriété

Les portes-fenêtres en accordéon sont un excellent argument de vente. Les acheteurs apprécieront le fait que vous disposiez d’une pièce de vie intérieure-extérieure et cela pourrait faciliter la vente de votre maison le moment venu. Ce type d’installation est d’autant plus intéressant si vous avez la chance de jouir d’un magnifique jardin ou d’une vue imprenable. N’hésitez pas non plus à envisager la pose de portes-fenêtres en accordéon si votre chambre donne sur une terrasse ou si votre salon surplombe une superbe plage. Imaginez l’effet sur des photos de vente !

Les portes-fenêtres en accordéon contemporaines apportent une touche d’élégance à une maison moderne : elles constituent sans nul doute un investissement qui en vaut la peine.