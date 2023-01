Les meilleures idées de cadeaux de Noël pour les enfants

Chaque année, de nombreuses familles profitent du mois de janvier pour célébrer de nouveau les fêtes de Noël avec les proches qu’ils n’ont pas pu voir en décembre. Pour cette occasion, l’ouverture des cadeaux est un moment important pour les enfants qu’il ne faut pas négliger. Jouets, livres ou présents originaux, découvrez toutes nos idées de cadeaux pour une célébration magique et inoubliable.

1- Un message du Père Noël

Personnage emblématique pour les enfants, les touts petits apprécieront et seront émerveillés d’entendre le tonton ou la tata leur dire : « le Père Noël a un message pour toi ». Qu’il s’agisse d’un appel au téléphone, d’une visioconférence, d’un message audio ou vidéo, vous êtes certain de faire des heureux. Pour que ce cadeau soit encore plus magique, n’hésitez pas à demander à l’enfant de réaliser un message en retour pour remercier le Père Noël. Vous pourrez ensuite utiliser cette vidéo comme présent à lui offrir quelques années plus tard.

2- Une sortie en extérieur

Un des avantages de célébrer les fêtes de Noël avec quelques jours de retard est que les enfants ont déjà reçu de nombreux jouets et jeux. Vous avez ainsi l’opportunité de choisir un cadeau différent qui fera plaisir aux touts petits. En offrant votre temps durant un séjour dans un parc ou dans un restaurant, vous offrez un cadeau unique dont il se souviendra pendant longtemps. N’hésitez pas à emporter avec vous un appareil photo afin d’immortaliser tous vos meilleurs souvenirs.

3- Un jouet personnel

De nombreux parents profitent des fêtes de fin d’année pour transmettre aux futures générations certaines valeurs comme l’anti-gaspillage. Dans cet esprit, vous pouvez offrir un objet ou un jouet qui vous appartient et que vous avez apprécié durant votre enfance. En fonction de son âge, il pourra s’agir d’une peluche, d’un livre ou d’un bijou de famille. Vous pouvez accompagner votre présent d’une carte sur laquelle vous pouvez laisser un message que l’enfant sera ravi de lire une fois grand.

4- Un cadeau attendu

Pour les amis et les proches qui prévoient une rencontre de Noël pour la fin du mois de janvier, pensez à demander aux parents s’il y a un présent que l’enfant n’a pas eu ou dont il a besoin. Vous pouvez ainsi profiter de la période des soldes pour trouver le présent idéal à petit prix.

5- Un Noël sans cadeau

Fêter Noël durant le mois de janvier est également l’occasion idéale pour s’affranchir de la pression des cadeaux. Entre le budget et la difficulté de choisir le présent parfait, de nombreuses familles préfèrent désormais oublier les cadeaux pour laisser plus de place à l’aspect festif. Ainsi, le budget alloué aux cadeaux peut être utilisé pour le repas et les boissons, sans oublier toutes les gourmandises comme de la bûche et la galette des Rois.

Moments importants pour les familles, les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se faire plaisir et de revoir tous ses proches. Les retardataires pourront profiter du mois de janvier pour se rattraper et offrir des cadeaux tout en souhaitant leurs vœux pour la nouvelle année.