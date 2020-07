Anxiété : avez-vous pensé au CBD ?

Très populaire depuis quelques années, le CBD ou cannabidiol se vend comme le nouveau remède miracle pour guérir tous les maux. Il permettrait de soulager les problèmes d’acnée, de rhumatisme, mais aussi les douleurs chroniques et serait idéal pour détendre les muscles. Des études ont également montré qu’il serait efficace pour traiter les troubles anxieux et les épisodes dépressifs.

Le CBD squatte les étales des officines. Il s’invite même dans les cosmétiques et les produits alimentaires. Depuis quelques années, ce cannabis à faible teneur en THC, qui détend sans défoncer, est devenu le produit phare de certaines boutiques spécialisées qui fleurissent à toute vitesse dans les grandes villes.

Les vertus du CBD

Il fait de plus en plus d’adeptes. Et pour cause, la petite plante verte aurait de nombreux bénéfices sur notre corps et notre esprit. En agissant sur le système endocannabinoïde du système nerveux, responsable de la perception, de la concentration, de la mémoire et du mouvement, il permettrait de réguler le processus métabolique tout en délivrant une sensation de bien-être. Sans addiction, le CBD est connu pour ses propriétés antispasmodiques, inflammatoires et neuroprotectrices. De nombreux patients l’utilisent pour se détendre et se relaxer musculairement. Il est également utilisé par ceux qui souffrent d’insomnies puisqu’il favoriserait l’endormissement. Il aurait également des vertus antalgiques, lui permettant de soulager les symptômes de nombreuses maladies inflammatoires chroniques.

Le CBD efficace contre l’anxiété ?

De nombreuses études préconisent l’ huile de CBD contre l’anxiété , le stress et la dépression. En plus de soulager les souffrances physiques, il aurait des effets bénéfiques sur le moral et le mental. Il interviendrait dans l’activation des récepteurs de sérotonine, communément appelée hormone du bonheur, générant ainsi une sensation de bien-être réelle, réduisant les troubles anxieux. Peu d’études sur le CBD ont encore vu le jour sur les effets du CBD sur le psychique. Mais quelques unes se montrent plutôt positives. En 2011, une publication dans la revue Neurobiology démontre les bénéfices du CBD chez les personnes souffrant d’anxiété sociale. Lors de cette étude, des patients traités avec 600 mg de CBD se révèlent bien moins anxieux quand il s’agit de prendre la parole en public. Et en 2016, la revue Neuropharmacology publie une étude réalisée sur des rongeurs, qui met en avant le rôle direct du CBD sur la création de sérotonine et sur sa capacité à soulager le stress et les troubles anxieux.

