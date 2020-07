Cinq changements dans notre manière de voyager

Le monde est en mouvement. Les gens voyagent et les manières de voyager se transforment parallèlement en s’adaptant à la nouvelle réalité. Si vous avez décidé d’aller voir la Belgique et vous aurez certainement l’amplificateur gsm sur votre mobile, vous pourrez vous servir des opportunités que les nouvelles technologies vous offrent pour faciliter votre vie. Vous êtes à Paris et vous êtes perdus?

Voici 5 changements technologiques importants qui ont affecté notre façon de voyager.

1. La technologie a rendu nos voyages plus écologiques et moins longs

Les voyages avec les nouvelles technologies peuvent devenir beaucoup plus écologiques. Grâce aux réservations en ligne, à l’enregistrement mobile et aux billets électroniques, nous pouvons économiser de grandes quantités de papier et ne plus nous soucier de transporter de nombreux documents. Les réservations en ligne permettent de gagner du temps, car il n’est pas nécessaire de faire la queue pour obtenir un billet.

2. La technologie a changé nos habitudes d’emballage et nous a fait gagner beaucoup de place !

Aujourd’hui, la technologie consiste à essayer de regrouper le plus grand nombre de fonctions et de rôles en un seul gadget. Pas de souci si vous avez un répéteur 4G sur votre appareil, qui vous donnera toutes les chances d’économiser votre temps en faisant une recherche immédiate sur votre mobile qui vous permettra de se débrouiller le plus vite possible.Nous n’avons plus besoin d’un iPod pour écouter de la musique, il nous suffit d’avoir un compte Spotify ou iTunes et nous pouvons diffuser de la musique en continu. C’est la même chose pour les livres, c’est la fin des soucis pour savoir où les mettre dans nos valises.

3. La technologie a changé notre façon de faire des réservations, d’accéder aux services hôteliers, d’être informé des événements

De nombreux hôtels et compagnies aériennes proposent déjà des options de messagerie à leurs clients, soit en leur donnant la possibilité d’envoyer des SMS par le biais de leurs propres applications, soit en mettant en place des canaux de messagerie comme Facebook Messenger ou WhatsApp. Il vous suffit d’avoir un mobile et un amplificateur gsm 4G et vous serez au courant de tous renouvèlements.

4. Les paiements électroniques ont rendu les voyages plus sûrs et plus faciles

Apple Pay, Samsung Pay ou Google Wallet : tout est tellement plus facile avec les paiements électroniques. Il n’est plus nécessaire de transporter beaucoup d’argent liquide, quelques cartes de crédit ou même de faire la queue pour les retraits aux distributeurs automatiques.

5. La technologie nous a permis de vivre des expériences plus personnalisées et uniques

Le mot à la mode dans l’industrie du voyage est la personnalisation. En effet, les voyageurs modernes sont à la recherche d’expériences personnalisées et uniques et, grâce aux progrès technologiques, ils peuvent les trouver. Les blogs, les applications et les services ont créé un espace où l’on peut laisser libre cours à son imagination et finir par trouver une version réelle du “voyage de rêve”.