Baume du tigre, la bande dessinée touchante de Lucie Quéméner

Baume du tigre est l’histoire d’une famille d’immigrés asiatiques, de trois générations de femmes, sous le poids des traditions, essayant de conquérir leur liberté. Une bande dessinée touchante et juste, de Lucie Quéméner, parue aux éditions Delcourt, en juin 2020.

Edda passe au bureau de poste, pour récupérer le courrier, après avoir fait les courses. Sur le chemin du retour, qu’elle fait à pied, elle regarde les différentes enveloppes qu’elle tient entre les mains. Elle constate qu’il y a pas mal de factures et remarque un courrier différent des autres. Elle l’ouvre et le garde dans sa poche, comme pour le dissimuler. Elle reprend les courses, et continue son chemin. Arrivée à la maison, Edda s’annonce, remet les courses à sa mère, donne la sauce soja à sa grand-mère et le courrier à son grand-père, le patriarche de la famille. Il demande tout de même le ticket de caisse à sa petite-fille et assure qu’il s’agit d’une déformation professionnelle. Bientôt, tout le monde se retrouve à table. Les adultes parlent de politique, mais au moment où Elsa veut exprimer son opinion, elle est rapidement coupée par son mari…

Ainsi de suite, en suivant le quotidien de cette famille, les lecteurs se rendent compte du poids des traditions et patriarcal sur les femmes de la maison. Aussi, les plus jeunes n’en pouvant plus, décident, chacune à leur manière de faire grève, pour tenter de faire changer et bouger les choses. La bande dessinée plonge rapidement le lecteur dans ces injustices quotidiennes et ces traditions qui restent un frein à l’émancipation des jeunes femmes. Le récit est touchant, juste, sensible et plein d’espoir, avec ces jeunes femmes qui se cherchent et tentent de conquérir leur liberté, sans oublier leurs racines. Une aventure et un périple courageux, pour découvrir l’indépendance, faire des rencontres et s’émanciper. Le dessin, en noir et blanc, est travaillé, parfois maladroit, néanmoins plaisant, avec un trait fin et quelques cases sans paroles.

Baume du tigre est ne récit touchant et sensible, de Lucie Quéméner, paru aux éditions Delcourt. Une bande dessinée présentant une famille d’immigrés asiatiques, dans laquelle les femmes sont sous le poids oppressant des traditions et du pouvoir patriarcal.