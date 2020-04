Les cosmétiques à base de CBD se sont multipliés ces dernières années. Le flou juridique encadrant sa commercialisation en France a permis à de nombreuses marques de cosmétiques de lancer leurs produits à base de cannabidiol. Il séduit les amateurs de produits de beauté naturels apaisants. Nous listons ici 5 cosmétiques à base de CBD.

Bien qu’ils ne soient pas légalisés dans de nombreux pays, le chanvre, le cannabis et la marijuana s’invitent dans nos produits de beauté. Mascaras, crèmes de jour ou encore bases de teint se parent des vertus apaisantes du CBD. Nous vous livrons ici 5 cosmétiques qui incorporent la substance verte.

Un mascara à l’extrait de chanvre

La marque Milk Makeup s’est imposée sur le marché des cosmétiques éthiques et véganes. Elle a développé KUSH, un mascara volume intense a base d’huile de graine de cannabis issu du chanvre qui offre un volume sans paquet pour des cils intenses et courbées.

Une base de teint au CBD

Les vertus apaisantes du CBD sont mises en avant dans certaines crèmes pour le visage et fonds de teint. La marque de maquillage NYX a mis au point une base de teint Bare With Me , infusé d’huile de graines de cannabis sativa. Sa texture légère et hydratante permet de préparer votre visage au maquillage tout en estompant les imperfections visibles de votre peau.

Une crème de nuit à l’extrait de chanvre

Si vous avez la peau sensible et asséchée par l’hiver, Nordic Oil a développé une crème de nuit extra-riche et végane à base d’ huile de CBD , qui contient 90 mg de CBD. Elle hydrate, protège, apaise et permet de prévenir l’apparition des ridules autour des yeux, sur le front et autour des lèvres.

Des bombes de bain au cannabis

La marque hype American Eagle a créé une ligne de cosmétique infusée au CBD, appelée MOOD : lotion pour le corps, baume à lèvres, huile pour le visage et même bombe de bain. Vous pouvez choisir parmi plusieurs parfums : eucalyptus, mandarine, vanille, citron ou encore lavande. Toute une gamme de produits naturels et chics pour la salle de bain.

Un lubrifiant intime au CBD

L’actrice américaine Amber Rose a créé une marque de produits de beauté Muva Beauty, infusés au CBD. Parmi les produits de la marque, on trouve un gel intime au cannabis. Cette lotion “multi-aphrodisiaque”, comme on le lit sur le site, peut décupler vos sensations tout en apaisant les tensions et toute sécheresse vécue par vos parties féminines.