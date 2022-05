Après les vagues – Un grand album des éditions Grasset jeunesse

Après les vagues est un bel et grand album de Sandrine Kao, paru aux éditions Grasset jeunesse, en avril 2022. Un livre empreint de poésie et de philosophie, présentant des personnages attachants, qui partent à l’aventure, découvrent la vie, le monde qui les entoure, les autres…

Deux adorables personnages sont dans une petite barque, au milieu de la mer. Ils ne savent pas où ils vont. Ils se sentent remués, apeurés et perdus. Ils ne semblent pas en voir le bout… Puis, au loin, un signe, un oiseau leur redonne espoir. Ils découvrent ainsi que l’horizon a forcément une fin. Ils débarquent sur une île, ils se retrouvent là, tous les deux. Ils sont quelque part, face à l’inconnu. Tout est à découvrir sur cette île, mais un détail familier, le parfum d’une fleur, peut suffire à rassurer et redonner du baume au cœur. Ils veulent et doivent explorer. Partir à l’aventure n’est pas facile. On se retrouve parfois seul, malgré les dangers, on avance, au passe des obstacles, pour pouvoir aussi faire des belles découvertes.

L’album au grand format se présente comme une bande dessinée, des planches qui présentent l’aventure de deux petits êtres adorables, qui découvrent l’inconnu, la vie et le monde, à travers des découvertes, des rencontres, de l’entraide, du partage, des émotions, des relations… L’ouvrage se veut philosophique, inviter à observer à découvrir la vie, les interactions, les émotions, à savourer le plaisir d’être ensemble, reconnaître les moments importants, et bien d’autres choses encore. Le texte est simple, invitant à la réflexion et à se poser des questions. Il propose aussi de suivre ces deux personnages touchants, qui partent à l’aventure et découvre la vie, ses obstacles comme ces moments importants qui font que l’on grandit et s’épanouit. Le dessin est doux, tendre, expressif et joliment coloré.

Après les vagues est un bel et grand album, des éditions Grasset jeunesse, qui invite à observer, philosopher, rêver, croire en soi… Un livre tout en tendresse et poésie, à la découverte de la vie, des obstacles, des rencontres, des moments de partage, de réconfort, pour se construire, grandir, s’épanouir.

