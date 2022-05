Costa croisière, pour des vacances de rêves en Grèce

Pour découvrir des endroits majestueux pleins d’histoire, la Grèce est l’une des destinations qui pourront vous offrir d’incroyables vacances. Avec de célèbres baies aux eaux turquoise et de magnifiques plages, vous profiterez d’un séjour époustouflant au milieu d’un paysage paradisiaque et d’une richesse culturelle unique en son genre. Pourquoi donc choisir Costa croisière pour votre séjour en Grèce ?

Un grand nombre de loisirs pour les voyageurs

Costa Cruises vous offre les meilleures vacances juste en une unique croisière. Le navire dispose de plusieurs ponts à visiter, des bars, des restaurants et des divertissements de nuit comme de jour, avec des évènements à thème dans plusieurs endroits, du théâtre aux spectacles, de la danse, ou encore de la musique. Les adeptes du sport et les amateurs du bien-être disposent d’une salle de sport amplement équipée et d’une espace détente avec spa, et le tout avec une magnifique vue sur l’océan. Pour les gourmands, les chefs proposent ses nombreuses spécialités et vous font goûter des plats succulents spécifiques de la Grèce, tout au long de la journée et même la nuit.

Des séjours avec une vue sur l’océan

Costa Cruises vous propose un univers sous une beauté unique : celui de l’océan et de l’exploration des magnifiques endroits, en les regardant s’approcher à l’horizon. Et durant un séjour en mer, tous les perceptions et désarrois deviennent indivisibles. Brunch, collation, apéritif entre copains, session de gym, ou encore spa, tout a un goût original en regardant le sillage du navire.

De nombreuses destinations réunies en une unique croisière

Avec Costa Cruises, vous aurez l’opportunité de découvrir, chaque jour, une nouvelle destination. En effet, le bateau voyage la nuit, et comme par enchantement, vous vous réveillez dans des endroits avec des paysages époustouflants, aisément et sans devoir défaire et refaire vos bagages. Vous bénéficiez d’un séjour unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs : nature, villes, océan, ou encore différentes coutumes, et la totalité dans une unique croisière.

Une croisière qui vous offre plus de satisfaction

Seul, en groupe ou avec votre famille, vous serez toujours comblé avec Costa Cruises. En effet, avec Costa Cruises, vous disposez d’une opportunité infinie pour vous amuser, tout le monde y trouve son bonheur. De ce fait, lorsque vous vous détendrez au spa, vos enfants peuvent jouer au Squok Club, les amateurs de sports dans les salles de sports pour une séance de gymnastique, et les adolescents sur le pont pour s’amuser avec ses nouvelles rencontres.

Un voyage plus que bénéfique

Dans le cas où vous êtes membre du CostaClub, vous disposerez d’offres plus spéciales. L’une des raisons d’opter pour Costa Cruises pour votre croisiere grece, ce sont la diversité des tarifs et propositions économiques de réservation. Plus encore, abonnez-vous dans le programme de fidélisation de Costa, et augmentez vos privilèges. Ainsi, vous bénéficiez donc de Dates Privilèges, d’un vaste choix de voyage avec des remises spécifiques qui peuvent atteindre les 20 %. Sans négliger tous les privilèges spécifiques. Aucuns frais ne vous sont demandés pour vous inscrire au programme CostaClub.