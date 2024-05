Rêveries – Ed. Grasset

Rêveries est un album jeunesse, de Sandrine Kao, paru aux éditions Grasset jeunesse, en avril 2024. Un grand album plein de douceur, qui invite à regarder, philosopher, observer, rêver, se rencontrer, se retrouver, partager, vivre…

Un petit être se promène tranquillement dans la nature. Il entend un bruissement, observe une libellule près des herbes hautes. Le vent semble souffle, ce qui offre ce bruissement, peut-être un rire… Puis, il entend des clapotis, ou les battements d’un cœur ? Il y a comme une présence. Un autre petit être approche. Les sons, les parfums prennent alors une autre couleur, pleine de douceur. Les deux êtres se rejoignent pour un tendre câlin, un moment suspendu.

Les deux amis semblent heureux de se retrouver, ils courent l’un vers l’autre. Mais le plus petit chute et se fait mal à la jambe. Le plus grand, d’un souffle léger fait s’envoler la petite peine. Puis, il sort un instrument de son panier. Il souffle dedans, un plus grand courant d’air fait tout s’animer, et le plus petit être se lève pour danser joyeusement !

L’album présente plusieurs courtes histoires, dans lesquelles les jeunes lecteurs retrouvent les mêmes personnages, que dans l’album Après les vagues. Des personnages attachants, qui découvrent la vie, le monde, à travers soi, à travers l’autre, entre sensation, émotions, partage, écoute… Les histoires courtes restent bien rythmées, offrant une nouvelle variation des choses simples, suggérant la poésie et la philosophie. En effet, l’ouvrage se veut philosophique, pour apprendre à prendre du recul, à partager, à découvrir l’autre, à s’écouter et à se comprendre. Le texte reste simple, insinuant telle ou telle chose, laissant ainsi aussi la réflexion aux enfants, pour aller plus loin. Le travail visuel est travaillé, offrant de tendres moments, de belles illustrations. Il y a un jeu sur les couleurs, des personnages expressifs et des scènes attendrissantes.

Rêveries est un grand et bel album, entre poésie et philosophie, des éditions Grasset jeunesse. Un ouvrage empreint de douceur, dans lequel les enfants retrouvent deux adorables personnages, qui découvrent l’amitié, le partage, le monde, la vie, à travers soi et à travers l’autre.