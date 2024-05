Fabulosa, des produits pour la maison à petits prix mais tellement efficaces

Vous cherchez des produits de nettoyage qui allient des parfums fantastiques à une efficacité incroyable, tout en restant abordables ? Les produits Fabulosa sont faits pour vous ! Avec leurs fragrances envoûtantes et leurs formules puissantes, ils transforment votre maison en un véritable havre de fraîcheur et de propreté. Laissez-nous vous présenter ces indispensables du quotidien qui vont révolutionner votre routine de ménage.

Pour des odeurs de fou sur vos vêtements

Dans cette catégorie, nous avons testé 2 produits qui vont directement dans votre machine à laver.

Fabulosa In-Wash Fragrance Boost – Arc-en-ciel – 9,95€

Transformez votre lessive en une expérience sensorielle inoubliable avec le Fabulosa In-Wash Fragrance Boost – Arc-en-ciel. Ce booster de parfum est conçu pour procurer une fragrance durable et captivante à vos vêtements. On est sur un produit en “petit grain” qu’il faudra directement ajouter dans le tambour de votre machine à laver. Rien qu’à ouvrir le produit on est déjà transporté je ne sais pas où tellement l’odeur est ouf.

Bon je vais être un peu plus précise quand même. Les notes parfumées de gardénia, ylang-ylang, rose, jasmin, lilas, et mimosa vous transportent dans un champ de fleurs, tandis que des bases de patchouli, musc, bois de santal, ambre, tonka et vanille enrichissent l’expérience. Ce booster de parfum s’ajoute facilement à votre routine de lessive habituelle et laisse un parfum envoûtant sur tous vos vêtements.

Profitez d’une fraîcheur inégalée qui éveille les sens et enveloppe votre linge du parfum irrésistible de Fabulosa Fragrance Booster Wash Rainbow.

Voici comment l’utiliser :

Ajouter : Ajoutez une petite quantité de booster de parfum à votre lessive habituelle dans le tambour de la machine à laver. Laver : Faites fonctionner votre machine normalement. Et voilaaaaaa, vos vêtements vont sentir délicieusement bons pendant plusieurs jours

Fabulosa Parfum Lavant Grenade Luxuriante 250 ml – 4,99€

Au lieu des petites billes vous pouvez très bien utiliser ce produit liquide. Avec son parfum Grenade Luxuriante, il va devenir un véritable must-have pour une fraîcheur longue durée. Ce produit est spécialement conçu pour éliminer les mauvaises odeurs et laisser vos vêtements délicieusement parfumés. Grâce à sa formule unique, chaque lavage devient une expérience sensorielle agréable.

Vos vêtements ressortiront non seulement propres, mais également imprégnés d’une douce fragrance de grenade luxuriante qui perdure. Fini les odeurs de renfermé, place à une fraîcheur intense et durable !

Voici comment l’utiliser :

Bien agiter : Secouez le flacon pour mélanger les ingrédients actifs. Mesurer la dose : Remplissez le bouchon doseur. Verser : Ajoutez directement dans le tambour de la machine à laver ou dans le récipient d’assouplissant.

J’ai pu le tester sur un drap qui avait moisi (merci les pluies diluviennes de ces derniers mois) dans mon cellier et le résultat était sans pareille. Adopté !

Pour un intérieur qui sent toujours bon

Fabulosa Désodorisant pour Chambre et Vêtements – Cotton Fresh 500ml – 4,99€

Là on est sur un tout autre type de produit où il faut tout simplement pulvériser le produit directement sur un vêtement ou quelque chose en tissu – style canapé, rideau – pour que les odeurs disparaissent d’un coup.

Le Désodorisant pour chambre et vêtements sera définitivement votre futur allié pour une maison qui sent toujours bon. Ce spray polyvalent peut être utilisé partout : chambres, salons, garde-robes, et même sur les textiles.

Il est parfait pour une utilisation quotidienne. Il élimine les odeurs indésirables et apporte une fraîcheur instantanée à votre intérieur. Que ce soit pour accueillir des invités ou pour un coup de frais rapide, ce produit est indispensable.

Parfait pour une utilisation quotidienne en plus ! Adieu mauvaise odeur qui nous gâche la vie !

Voici comment l’utiliser :

Vaporiser : Pulvérisez le désodorisant sur les surfaces ou les textiles que vous souhaitez rafraîchir. Laisser agir : Laissez le parfum de Cotton Fresh infuser l’espace, neutralisant les mauvaises odeurs instantanément.

Pour une cuisine impeccable

Fabulosa Spotless Kitchen – Exotique 500ml – 4,99€

Si vous chercher un produit qui peut nettoyer la cuisine de fond en comble j’ai trouvé la petite pépite qu’il vous faut. Pour une cuisine impeccable, adoptez le Fabulosa Spotless Kitchen. Ce nettoyant ultra-performant élimine facilement la saleté, la graisse et les taches tenaces tout en laissant une odeur exotique de paradis (on avait l’odeur exotique de notre côté).

Ce nettoyant est votre allié ultime pour une cuisine propre et fraîche. Il combat les bactéries et laisse derrière lui un parfum agréable qui transforme votre espace culinaire en un véritable oasis. J’ai pu le tester aussi bien sur le plan de travail que sur mon four bien cracra à ses heures. Et la graisse n’a pas été épargné (si seulement ça pouvait agir sur nous même …) !

Blague à part, utiliser ce produit est un jeu d’enfant :

Pulvériser : Appliquez le produit directement sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir : Laissez le produit pénétrer et dissoudre la saleté pendant quelques minutes. Essuyer : Utilisez un chiffon propre pour essuyer et révéler une surface éclatante.

Et vous voila avec une cuisine nickel chrome !

Pour un intérieur nickel avec Fabulosa

Fabulosa Nettoyant Multi-Surfaces Concentré – Nature Sauvage 500ml 4,99€

Pour finir notre petit tour des produits Fabulosa, nous avons pu tester le nettoyant multi surface concentré (odeur nature sauvage, intriguant non?) Ce produit concentré est idéal pour nettoyer toutes les surfaces dures de votre maison.

Le parfum captivant de Savage Wilderness diffuse une odeur unique et rafraîchissante, tout en éliminant efficacement la saleté et la graisse. De plus, ce nettoyant respectueux des animaux vous permet d’adopter une routine de nettoyage éthique et efficace.

Personnellement je l’ai beaucoup utilisé pour nettoyer mon carrelage mais aussi ma douche. Et pareil j’ai été bluffé de voir que tout était bien propre, sans trace et surtout que cela dégageait une super odeur. Vous pouvez l’utiliser aussi bien sur les sols carrelage que sur votre évier, toilette, baignoire douche et poubelle et toutes autres surfaces dures ! De quoi bien frotter toute la maison !

Voici comment l’utiliser :

Diluer : Mélangez une petite quantité de nettoyant avec de l’eau selon les instructions sur l’étiquette. Appliquer : Utilisez une éponge ou un chiffon pour appliquer la solution sur les surfaces à nettoyer. Essuyer : Essuyez avec un chiffon propre pour laisser les surfaces brillantes et fraîches.

Pourquoi Choisir Fabulosa ?

Bon je crois que j’ai un problème : je suis tombée amoureuse de ces produits. Leurs odeurs est vraiment ouf. Et franchement, les produits Fabulosa ne se contentent pas de nettoyer votre maison, ils transforment chaque tâche ménagère en une expérience olfactive agréable. Chaque produit est conçu pour être incroyablement efficace tout en offrant des parfums délicieux qui restent longtemps. Que ce soit pour rafraîchir votre linge, nettoyer votre cuisine ou désodoriser vos pièces, Fabulosa a une solution pour vous. En plus, tous les produits sont fabriqués sans ingrédient d’origine animale et ne sont pas testés sur les animaux, vous permettant de nettoyer en toute conscience. Top, non ?

Les produits Fabulosa sont bien plus que de simples nettoyants. Ils sont la clé pour une maison propre, fraîche et délicieusement parfumée. Avec des formules puissantes et des parfums envoûtants, ils vous offrent le meilleur des deux mondes : une efficacité redoutable à petit prix. Essayez Fabulosa aujourd’hui et découvrez une nouvelle manière de prendre soin de votre maison, tout en vous régalant les sens. À chaque utilisation, vous serez séduit par l’efficacité et la fragrance de ces produits qui rendent le nettoyage presque magique. Alors, prêt à ajouter un peu de Fabulosa dans votre vie quotidienne ?

Vous pouvez les commander directement sur le site de Pink Stuff dans la gamme Fabulosa ou vous pouvez les trouver en partie chez Action