L’arche de Noé et le déluge – Ed. Glénat

L’arche de Noé et le déluge est un nouveau titre de la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat, paru en avril 2024. Une bande dessinée de Didier Poli, Clotilde Bruneau, Luc Ferry et Gianenrico Bonacorsi, qui revient sur un mythe universel et fondateur.

Des hommes et femmes s’adonnent aux plaisirs de la chair, dans une chambre, après un mariage, mais aussi dans la rue… En pleine nuit, Noé reçoit une révélation divine. Le seigneur explique qu’il est le seul homme juste de sa génération. Il veut punir les hommes et leur conduite perverse et violente. Aussi, le seigneur veut détruire les hommes et femmes, ainsi que la Terre. Il lui demande donc de faire une arche en bois de cyprès. Noé devra faire un navire une entrée sur le côté, ainsi que trois étages. Le seigneur pourra donc faire venir le déluge, les eaux, pendant quarante jours et quarante nuits, pour détruire tout. Noé acquiesce, affirmant que la volonté du seigneur sera faite. Puis, il réveille sa femme Emzara, tout en lui demandant de rester calme. Peu de temps après, toute la famille s’affaire pour construire l’arche, qui va rapidement être terminée.

Après avoir reçu une révélation divine, Noé se lance, avec sa famille dans la construction de l’arche, avant les pluies diluviennes. La grande arche accueille la famille, ainsi que des animaux, qui viennent s’y réfugier. Au milieu des flots, la patience devrait sauver les hommes et femmes. Mais sur la terre promise l’arrogance et l’orgueil refont rapidement surface… La bande dessinée revient sur cet épisode biblique emblématique. La construction de l’arche, les animaux sauvés, le déluge sont au cœur de cet album, tout comme l’amour, à travers le couple fondateur de Noé et Emzara. Cette renaissance, après l’ancien monde corrompu, est un espoir qui reste bien retranscrit dans ce récit intéressant. L’adaptation semble fidèle, pour présenter ce mythe connu et assez simple. L’ouvrage se complète avec un dossier documentaire, pour pouvoir aller plus loin. Le dessin reste plaisant, avec des personnages expressifs, ainsi qu’un trait doux.

L’arche de Noé et le déluge vient compléter la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat. Un récit complet qui revient sur un mythe universel fondateur, proposant un épisode biblique majeur, ns un album toujours aussi bien soigné.