La baleine en danger des éditions Sloli

Prêt pour une aventure palpitante en haute mer ? “La Baleine en Danger” de François-Xavier Poulain, illustré par Olivier Bailly, est un véritable tourbillon d’émotions et d’actions, parfait pour les jeunes lecteurs avides de découvertes. Publié par les éditions SLOLI ce livre ne manquera pas de captiver petits et grands avec ses péripéties marines.

L’histoire démarre sur les chapeaux de roue avec les Petits Mousses, notre équipe d’aventuriers en herbe, qui naviguent sur les vastes océans. Leur périple les conduit dans les eaux majestueuses de l’Atlantique, où ils tombent nez à nez avec un groupe de baleines. Mais le bonheur de cette rencontre dure peu. La plus jeune des baleines se blesse grièvement et s’échoue sur les côtes de l’île de Ré.

Sensibiliser les enfants sur l’environnement de la baleine

C’est là que commence la véritable aventure ! Nos jeunes héros ne se laissent pas abattre par la situation dramatique. Avec un esprit d’entraide exemplaire et un courage à toute épreuve, les Petits Mousses s’organisent pour sauver leur nouvelle amie marine. Chaque page de ce livre est une ode à l’amitié, à la solidarité et à la détermination. On se laisse emporter par le récit vibrant de Poulain, soutenu par les illustrations magnifiques de Bailly qui ajoutent une dimension visuelle saisissante à cette histoire.

“La Baleine en Danger” n’est pas seulement un récit d’aventure; c’est aussi une sensibilisation aux défis environnementaux auxquels nos océans et leurs habitants sont confrontés. François-Xavier Poulain réussit à combiner divertissement et éducation, incitant les jeunes lecteurs à réfléchir sur la protection de la vie marine tout en profitant d’une lecture trépidante.

Alors, embarquez sans hésiter avec les Petits Mousses ! Laissez-vous séduire par leur audace et leur inventivité. “La Baleine en Danger” est une lecture indispensable pour tous ceux qui aiment les histoires pleines de rebondissements et d’émotions fortes. Avec ce livre entre les mains, chaque enfant se sentira prêt à affronter les tempêtes et à protéger nos précieuses baleines.

Un véritable coup de cœur marin!

Disponible sur le site des éditions SLOLI ou sur amazon ICI >>