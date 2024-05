Mes créations – Moulins à vent à gratter

La collection Mes créations, des éditions Gründ, se complète avec la pochette Moulins à vent à gratter, parue en avril 2024. Une pochette complète, qui propose aux enfants de fabriquer quatre magnifiques moulins à vent, aux jolis motifs colorés.

La pochette contient tout le nécessaire, pour réaliser quatre superbes moulins à vent à gratter. A l’intérieur se trouvent quatre cartes prédécoupées à gratter, un bâtonnet en bois, quatre attaches en plastique, quatre tiges en bois, ainsi qu’une notice. Les enfants n’auront besoin de rien d’autre, pour fabriquer leur moulin à vent ! La notice reste claire et simple à suivre, avec sept étapes à suivre. Ainsi, après avoir sa carte à gratter, les enfants vont pouvoir retirer l’encre noire, avec l’aide du bâtonnet, pour laisser apparaître de superbes motifs colorés. Il faudra ensuite assembler la tige à l’attache, en laissant le petit embout de côté. Le moulin est à détacher, pour passer, par la suite, l’attache dans le trou au centre de la feuille. Les coins sont à rabattre vers le centre, avant de mettre le dernier petit motif et fixer l’embout.

La pochette, pratique à emporter pour une soirée ou un week-end, possède tout le nécessaire, pour proposer une activité ludique aux enfants. En effet, l’activité suggérée est complète, pour réaliser des moulins à vent à gratter, facilement. Pour les jeunes créateurs et créatrices, à partir de 6 ans, la notice reste simple et claire. Les étapes se trouvent bien définies, afin d’assembler correctement les différents éléments, pour réaliser parfaitement les moulins à vent. L’activité créative propose un moment calme, avec les cartes à gratter, qui finira par l’assemblage méticuleux et simple. Les moulins présentent un effet coloré et plaisant, ils plairont aux enfants, qui s’amuseront à les faire tourner !

Moulins à vent à gratter est une nouvelle pochette de la collections Mes créations, des éditions Gründ. Une pochette complète, qui propose une nouvelle activité créative, avec tout le nécessaire, afin de se poser et de laisser l’imagination vagabonder, pour réaliser quatre superbes moulins à vent, à faire tourner.