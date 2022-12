Chapeau rond rouge et compagnie

Chapeau rond rouge et compagnie est un recueil de quatre histoires autour de contes détournés de Geoffroy de Pennart, paru aux éditions Kaléidoscope, en octobre 2022. Un bel album plein d’humour dans lequel les jeunes lecteurs vont découvrir ou redécouvrir ces personnages charismatiques.

Après un avant-propos et un sommaire, le premier conte à découvrir est celui de Chapeau rond rouge. Une petite fille blonde qui vivait avec ses parents à l’orée du bois. Comme elle ne quittait jamais son chapeau rond rouge, offert par sa grand-mère, tout le monde l’avait surnommé Chapeau rond rouge. Un jour, sa mère lui demanda d’apporter à sa grand-mère deux galettes et un petit pot de beurre. La vieille dame sera enchantée de voir sa petite fille, pour sa fête. Chapeau rond rouge accepta, car elle adorait sa grand-mère. Avant de partir, la maman annonça à sa fille qu’elle préférait qu’elle passe par les champs, car c’était plus court que par la forêt.

C’est un plaisir de découvrir ou redécouvrir ces contes détournés, à travers ce recueil, qui en propose quatre ! Les personnages charismatiques offrent des aventures passionnantes, amusantes, modernes, décalées et vraiment drôles. Les enfants s’amusent, rigolent, de situations improbables et renversées. La lecture est dynamique, très plaisante, avec des dialogues piquants. Ainsi quatre contes permettent de retrouver Chapeau rond rouge, Igor, Boris, Grand-mère, les sept chevreaux… L’anthologie est agréable à découvrir, tant par le texte, que par le dessin qui est tout aussi dynamique. En effet, là aussi le trait se veut énergique, plutôt rond et moderne, proposant un univers coloré.

Chapeau rond rouge et compagnie est une anthologie de contes détournés de Geoffroy de Pennart, paru aux éditions Kaléidoscope. Un recueil drôle et plaisant, qui regroupe quatre contes revisités avec humour, autour de personnages charismatiques et attachants.

