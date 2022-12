Noix du Périgord – Fruits gourmands et croquants !

La noix du Périgord est un concentré nutritionnel qui a toute sa place dans l’alimentation de tous, à chaque âge. Des vitamines, du magnésium, du phosphore, et source de fer et de potassium, elle a tout pour plaire ! Elle est également à découvrir sous différentes formes, ce qui pourra ravir tout le monde…

La noix existe depuis toujours, ou au moins la préhistoire. La nuciculture, soit la culture de la noix, s’est beaucoup développée, par la suite, notamment depuis 1994, avec le Syndicat de défense de la noix. Le fruit obtient même l’Appellation d’Origine Contrôlée, en 2002, puis deux années plus tard, l’AOP. La noix est à déguster fraîche, sèche, en cerneau, en poudre ou encore en huile. Différentes façons de la cuisiner, également, pour que ce soit entrée, en plat ou en dessert.

La récolte 2022 est terminée et la noix du Périgord est à découvrir et déguster. La noix sèche est ramassée dès qu’elle tombe naturellement su sol, aux premiers jours d’octobre. Elle est lavée et séchée dans des séchoirs à ventilation d’air chaud. Son taux d’humidité est réduit à 12%. Le séchage permet une régularité que qualité de la noix, ainsi qu’un cerneau de couleur claire. Tout au long de l’année, les noix sèches peuvent donc être dégustées, avec le plaisir de casser cette coquille, si ces dernières restent bien dans un endroit sec et frais.

Le cerneau de noix qui bénéficie d’une AOP est celui du Périgord. Lorsque les noix sont séchées, une partie est envoyée au cassage, pour pouvoir extraire les cerneaux. Cassage traditionnel ou mécanique, les deux méthodes consistent à briser la coquille avec précision, afin d’éviter d’abîmer le cerneau. Les cerneaux de noix sont triés, par la suite, pour leur calibrage. Ils sont, soit entiers, soit moitiés ou quarts, pour être destinés à la cuisine, et plus particulièrement à la pâtisserie.

Enfin, L’huile de noix du Périgord est une AOP, également. Une huile à la saveur douce et fruitée, avec un goût intense, elle s’invite facilement en cuisine, notamment dans les salades. Des arômes onctueux et un parfum délicat qui sauront plaire aux gourmets et notamment en ces fêtes de fin d’année, avec les repas en perspective.

La noix du Périgord est un fruit très complet et bienfaisant, un concentré nutritionnel, qui va plaire à tout le monde, car elle se décline sous plusieurs formes. Le fruit sec se déguste, aussi, à chaque instant, pour un encas, en apéritif, dans les entrées, plat ou dessert, elle saura trouver sa place dans la cuisine et sur la table !

La noix du Périgord est à retrouver par ici…