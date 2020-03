Close – Spectacle immersif à Paris XIe

Partagez





Close – Voyageurs du temps…bienvenue en 1918 ! Vivez une expérience au delà du théâtre ; une immersion totale en déambulant dans tous les espaces. Clignez des yeux, vous êtes au début du siècle un soir de fête au Cabaret du Phénix, un soir où tout peut basculer….

à Paris XIe dans un lieu tenu secret

Vous ne connaissez-pas le théâtre immersif ? France Net Infos vous encourage à lire les articles Smoke Rings ou Cyrano Ostinato. Entrer dans un théâtre immersif, ce n’est plus être devant une scène mais être en plein coeur de l’action, autour, dedans, avec…. et vivre l’histoire dans toute son intimité car il n’y a ni scène, ni coulisses. C’est tout simplement un subtil mélange entre fiction et réalité !

Bienvenue au Cabaret Du Phénix

Paris, 1918. Alors que la guerre n’en finit pas, artistes, révolutionnaires et marginaux se retrouvent pour faire la fête au Phénix. Dans ce cabaret décadent, ce sont les hommes qui se maquillent et les femmes qui commandent. Ici, la guerre n’existe plus.

Et justement, ce soir, le capitaine Emile Barbiquet va épouser Blanche, la petite protégée de la maison. Mais avant de l’accueillir en son sein, la grande famille du Phénix va le soumettre à un jeu étrange…

Close – Succès Reprise

Le public a tellement plébiscité Close, déjà à l’affiche pendant 12 semaines en 2019, que le spectacle reprend du service. Si vous l’avez déjà vu (ou vécu, je ne sais comment dire) sachez qu’il y a de nouvelles trames narratives et de nouvelles salles à investir. Pour ceux qui découvrent Close, attendez-vous à un plongeon d’1h40 de spectacle dans 600m2 de décors à parcourir + un préambule privilégié de 30 minutes pour la catégorie premium, et une after party étoffée pour prolonger la soirée…

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS :

Une soirée complète : jusqu’à 2h de spectacle, suivi des Heures Joyeuses du Phénix : café-concert, rafraîchissements et restauration de saison.

Où ? : Paris XIe – Lieu tenu secret !

En ligne : www.bigdrama.fr/close

Tarif : à partir de 27 euros