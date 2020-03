Département des kauchemars, le premier tome

Département des kauchemars est une nouvelle série de romans pour les jeunes lecteurs, dès 8 ans, parue aux éditions Nathan, en janvier 2020. Une histoire fantastique, qui présente une drôle de famille et Nico Roupillon, un garçon qui n’a jamais fait de cauchemars.

Monsieur Roupillon n’avait qu’un seul but dans sa vie : se coucher tôt. Dans la famille Roupillon, le sommeil était sacré ! Les journées étaient organisées selon un emploi du temps précis, pour exploiter le moindre instant, afin de piquer un petit somme. Monsieur Roupillon avait un beau métier, il était croque-mort et accompagnait ainsi les gens dans un sommeil éternel. Il lui arrivait d’envier ses clients. Madame Roupillon, quant à elle, était anesthésiste. Elle aimait aussi son travail, qui était, à ses yeux le plus beau au monde, car elle pouvait endormir les autres. Les époux dormaient chacun dix-huit heures par jour. Ils n’avaient donc que peu de temps pour travailler l’après-midi.

Tout est organisé et bien pensé, pour la vie des Roupillon, afin de pouvoir dormir le plus possible. Leur fierté était leur fils, Nico, qui à 10 ans dormait déjà quinze heures par jour. Le jeune garçon n’allait plus à l’école, car il dormait trop ! Mais toute leur vie bien rangée va basculer le jour où ils vont recevoir un recommandé. Nico n’a réalisé aucun kauchemar, alors qu’il doit en faire au moins cent, avant ses 11 ans… Ainsi Nico va être emporté au département de kauchemars, pour un étrange stage. La lecture est amusante, plaisante et captivante, présentant un univers farfelu et fantastique. Les jeunes lecteurs vont s’amuser de cette aventure pleine de rebondissements, entre rire, suspense et peur. Un bel équilibre qui offre un roman captivant, original et drôle. Quelques illustrations accompagnent le texte, présentant également une belle dynamique, avec un choix de couleurs restreint.

Département des kauchemars est un roman pour les jeunes lecteurs, qui présente un univers fantastique, une famille étrange et une aventure farfelue, où le jeune héros va devoir faire un stage au studio 66, pour apprendre à faire des kauchemars…