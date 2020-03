Basquiat – Un roman graphique biographique

Basquiat est une bande dessinée de Julian Voloj et Soren Mosdal, parue aux éditions Soleil, en février 2020. Un roman graphique qui retrace la vie tumultueuse du célèbre artiste new-yorkais, tragiquement disparu à l’âge de 27 ans.

Août 1988, un homme est allongé sur son lit, il y a une seringue une cuillère et de la drogue à ses côtés. De la télévision sort une sorte de fantôme, un être noir, qui vient réveiller Jean-Michel. L’homme tourne la tête, se réveiller et se rappelle… 1967, dans le quartier de Flatbush, à Brooklyn, un accident vient de se produire. Le jeune Jean-Michel est à terre, son ballon à ses côtés. Il vient de se faire renverser par une voiture. Sa mère descend de chez elle, pour retrouver son enfant inconscient. Quelque temps après, Jean-Michel se réveille à l’hôpital. Son père et sa mère viennent d’arriver dans sa chambre, avec un cadeau, un livre sur l’anatomie. Un présent qui va influencer l’enfant et le faire réfléchir à ce qui compose son corps. Jean-Michel voit alors des corps qui se détachent du livre, tout en muscles, ou des squelettes, fascinants et horrifiques à la fois.

Alors que Jean-Michel est sur le point de succomber à une overdose, un de ses démons vient lui rendre visite, pour se rappeler sa vie… Il se rappelle donc un accident, l’hôpital et un livre offert par ses parents. Un ouvrage qui va le marquer et le début de ses démons intérieurs qui vont le poursuivre toute sa courte vie, avec des visions aussi énigmatiques qu’effrayantes. Ainsi sont dévoilées l’enfance et la vie de Jean-Michel Basquiat, entre sa carrière et son quotidien trépidants. Un homme qui se cherche, tente de trouver sa place et de s’affirmer, à travers notamment l’art. Un personnage tourmenté, entre ses addictions à la drogue, ses paranoïas, ses crises et ses excès, qui finiront par avoir raison de lui. La bande dessinée est curieuse, intéressante et présentant le talent du jeune artiste torturé. Le dessin est tout aussi particulier, avec des couleurs vives et un trait fluide, qui offre une belle énergie.

Basquiat est un roman graphique, une biographie, une bande dessinée particulière qui revient sur la vie marquée et tumultueuse du célèbre artiste new-yorkais, Jean-Michel Basquiat, tragiquement disparu après une overdose, à l’âge de 27 ans.