Smoke Rings – Expérience de théâtre immersif au Théâtre Michel

Smoke Rings – Théâtre immersif où le public est plongé au coeur de l’action scénique, se déplace dans tous les espaces du théâtre et assiste au jeu des comédiens avec la plus grande proximité. Un expérience théâtrale hors norme créée par la Compagnie du Libre Acteur d’après Ring de Léonore Confino​ et en collaboration avec l’auteur.

SMOKE RINGS

au Théâtre Michel – Paris

tous les dimanches à 20h30 à compter du 13 mars 2022

Plongez totalement dans l’intimité du couple. D’après “Ring” de Léonore Confino, la pièce interroge l’absurdité d’être à deux, l’impertinence du sentiment amoureux, les soubresauts de la passion. Chaque spectateur est invité à plonger dans les coins et recoins du Théâtre Michel à la rencontre, au coeur de l’intimité d’amants, de parents, de couples qui s’aiment à la folie, se maudissent, s’humilient, s’effleurent, se désirent, se lassent et se racontent. Le spectateur expérimente l’immersion tantôt contemplative, tantôt participative en s’impliquant sensoriellement dans l’histoire.

SUR SCÈNE : Marie Combeau, Marine Dusehu, Marie Hennerez, Pascale Mompez, Eric Chantelauze, Philippe de Monts, Stéphane Giletta, Emmanuele Giorgi.

AUTEUR : D’après “Ring” de Léonore Confino

METTEUR EN SCÈNE : Sébastien Bonnabel​ assisté par Laura Mariani​

RÉSERVATION ET BILLETTERIE :

Représentations les dimanches à 20h30 (déconseillé aux PMR)

au guichet : Théâtre Michel – 38 Rue des Mathurins- 75008 Paris

par internet : www.theatre-michel.fr et sur les sites de réservation habituels

par téléphone : 01 42 65 35 02

Tarifs : 39 euros

NOTRE AVIS :

Oubliées les séparations invisibles entre public et comédiens, écartés les espaces scéniques immobiles, vous êtes DANS et AUTOUR de l’action, au coeur même de l’intime. Vous n’êtes plus spectateur, vous êtes VOYEUR, tantôt surpris, souvent amusé, parfois gêné. Les situations s’enchaînent entre les parents, les amants, les couples qui vont et viennent. Ils se racontent, s’aiment et se détestent, s’étreignent et se rejettent, rient et se disputent… Le jeu des comédiens de la Compagnie du Libre Acteur est bluffante de véracité, d’une justesse insolente et déstabilisante, tout au long des saynètes où chacun peut se reconnaître dans les épisodes de la vie. Une expérience hors-norme à prescrire en urgence !!

NOTE D’INTENTION DE SEBASTIEN BONNABEL: