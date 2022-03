51% – Le jeu où tous les coups sont permis pour devenir Président !

51% est un jeu de stratégie imprimé en France qui comprend plus de 100 cartes. 2 à 6 joueurs sont requis pour débuter une partie. Deux modes de jeu sont possibles : chacun pour soi ou par équipe. Chaque joueur a 7 cartes et en joue une à tour de rôle. Le premier à atteindre 51% des voix remporte la partie.

La conquête du pouvoir sera par contre semée d’embûches et pleine de rebondissements. On peut attaquer les autres joueurs pour les ralentir et prendre de l’avance. On peut esquiver les coups bas des adversaires et contre-attaquer. Enfin, on peut faire appel à des super-héros pour pulvériser les espoirs des concurrents.

51% plaira autant à ceux qui aiment la politique qu’à ceux qui s’en désintéressent. C’est avant tout un jeu de fiction pour s’amuser entre amis. “Dans la vraie vie, les personnes qui nous gouvernent sont des citoyens irréprochables. Alors toute similitude avec des faits réels ne peut qu’être le fruit du hasard…”, s’amuse Damien Cozette, créateur de ce jeu.