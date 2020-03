Le Kahnawake : des indiens au Canada

Le Kahnawake est une région située au Canada. Cette réserve indienne qui abrite la tribu des Mohawks se trouve en Montérégie, une région administrative du Québec. C’est une région assez spécifique au Canada. Nous allons donc vous montrer en quoi elle diffère des autres.

Un statut spécial pour les casinos en ligne

Au Canada, les sites de casino en ligne ont un statut assez spécial. Jouer sur un casino en ligne n’est pas interdit au Canada. Cependant, aucune licence n’est donnée par le gouvernement pour exploiter un casino en ligne. Il y a en effet une loi qui stipule que seul le gouvernement et les provinces du pays peuvent exploiter des jeux en ligne. Il y a cependant une exception, puisque les casinos en ligne peuvent être exploités dans le Kahnawake. Bien que le procureur général du pays s’y était fermement opposé rien n’a jamais été fait pour l’interdire et les Kahnawake Casinos ont pu se développer au Canada en toute légalité.

Les Mohawks : une tribu peu favorable à la mixité

Alors que la tribu ne s’est guère mélangée au reste de la population avant les années 30, cette période a marqué le début de l’exode de certains membres de la tribu. En effet de nombreux indiens de la tribu Mohawks ont quitté le Kahnawake pour s’intégrer dans le reste de l’Amérique du Nord. Assez logiquement, il y a alors eu de nombreux mariages mixtes. Jusqu’à 1985, les femmes mariées à un homme ne faisant pas parti de la tribu, ainsi que ses enfants, perdaient alors automatiquement leur statut au sein de la tribu. Cependant, à partir de 1992, ces femmes ont pu réintégrer la tribu. Par contre, ce fut plus difficile pour leurs enfants. Depuis 2011 et les amendements sur le projet de loi S3, il est dorénavant possible pour ces enfants de pouvoir réintégrer la tribu. Cependant, pour cela, ils doivent disposer de quatre arrières grands parents mohawks. Pour la tribu, c’est le meilleur moyen de s’assurer que ces personnes reviennent par conviction et non pour profiter des avantages de la tribu, notamment des conditions d’impôts très intéressante et un système éducatif gratuit. De ce fait, de nombreux descendants mohawks ne peuvent ainsi accéder aux privilèges de la tribu.

En conclusion

Au Canada, bien que les jeux d’argent en ligne ne soient pas interdits, les entreprises privées ne peuvent pas ouvrir un casino en ligne. C’est en effet un pouvoir qui incombe au gouvernement et aux provinces. Il y a cependant une exception, puisque c’est quelque chose qui est possible dans le Kahnawake, une réserve indienne située au Québec, dans la région administrative de la Montérégie. Elle est peuplée par la tribu des Mohawks, qui s’est longtemps avérée très stricte sur le mélange des populations. Jusqu’en 1992, les femmes qui se mariaient avec un homme extérieur à la tribu perdaient leur statut. C’était également le cas pour ses enfants. Cependant, depuis 1992, ces derniers peuvent la récupérer, à condition de disposer de quatre grands parents mohawks.