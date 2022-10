Cluizel – Calendrier de l’Avent & Collection de Noël 2022

Les amis, ça y est, on y est, je déclare ouverte la période des calendriers de l’Avent 2022. Pour débuter cette série en beauté, j’avais envie de vous présenter celui proposé par le chocolatier Cluizel. Et comme chaque année, je vous donnerai quelques idées de cadeaux à faire à vos proches pour Noël. Gourmandise assurée !



Cluizel : Calendrier de l’Avent 2022 « Grâce d’Hiver »

Les habitués savent que Cluizel fait partie de ma sélection depuis plusieurs années maintenant. Le chocolatier a toujours réussi à me surprendre, que ce soit par les thématiques ou encore le goût reconnaissable de ses chocolats.

Cette année, je suis séduite par l’univers féerique du calendrier. Une douce ode à l’hiver, avec un côté enchanteur, magique. On retrouve un paysage enneigé en couverture, avec ces deux silhouettes qui flottent au milieu des flocons de neige. Sans oublier ces magistrales montagnes enneigées, ainsi que le lac central glacé où l’on peut apprécier les reflets de la lune. Et plus beau reste à venir, avec le cœur du calendrier qui nous embarque dans la thématique de Noël. Notamment grâce à ce majestueux sapin joliment illustré qui brille de mille feux et décore à merveille chaque case du calendrier.

À l’intérieur, 24 créations chocolatées différentes de façon à nous surprendre chaque jour du mois de décembre. Les connaisseurs seront ravis de retrouver le goût du praliné, des ganaches ou encore du cacao Cluizel. Et bien d’autres surprises, telles que des créations fruitées : fruits rouges, citron. Il y aura du fondant, du croustillant. Du chocolat au lait, du chocolat noir à 99 % de cacao pour les fins connaisseurs. Sans oublier les incontournables à savoir le nougat enrobé de chocolat, les rochers, et même une mini-barre, mais chut, il est hors de question que nous vous révélions tous ses secrets avant le 1er décembre.

Une collection de Noël incontournable

Chaque année, Cluizel propose une collection de Noël, des coffrets d’assortiments dans le même esprit que le calendrier de l’Avent. Un coffret de truffes, soit l’incontournable des fêtes de fin d’année. Sans oublier le cracker de Noël qui contient de délicieuses fritures noir et lait. Une idée de cadeau hyper accessible qui fera son petit effet !

Un peu d’exotisme pour Noël ?

Cluizel ne cesse de proposer de nouvelles recettes à ses clients. Et je peux d’ores et déjà vous dire que le chocolatier ne manque pas d’idées pour les surprendre. Il a récemment sorti une nouvelle tablette de chocolat surprenante, la tablette d’Exploaraçao au chocolat noir 73% , de feuilles de menthe et de cacahuètes caramélisées. Une recette hyper originale (et audacieuse) créée par un chef en chocolaterie, Erwan Grenouilleau-Pavageau.

Cluizel continue de faire partie de mes coups de cœur chocolatés en cette période de fin d’année. J’apprécie que la marque s’investisse à ce point durant la période des fêtes de fin d’année pour apporter un peu de magie à nos dégustations de chocolats.



Pour vous emparer du calendrier de l’Avent Cluizel, restez connectés, il arrive bientôt !