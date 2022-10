Partagez





Le présentateur préféré des français sur la scène du théâtre Marigny, dans son spectacle “De vous à moi”. C’est un jeune journaliste sorti tout droit des années 70, lui à ses débuts, qui se rend au chevet d’un homme ayant subi une lourde opération, lui aussi avec quelques années de plus. C’est la rencontre improbable entre l’homme le plus célèbre du petit écran Drucker et Drucker son double. L’un est insouciant et plein de fougue… Il se questionne sur son avenir… L’autre le rassure… Ils ne font qu’un !

Michel Drucker nous fait voyager à travers le temps avec humour et auto-dérision, au gré de ses souvenirs qui sont aussi les nôtres. Il nous parle de ses rencontres, de ses anecdotes les plus cocasses, celles qu’il a notamment vécues avec certains ou certaines d’entre-nous. Drucker rencontre Drucker. L’un, insouciant et plein de fougue, cherche à savoir que la vie lui réserve. L’autre, plus serein, se souvient et se livre. C’est le plus grand scénario pour chacun de nous ! C’est le sens inversé du cycle de leurs vies dans un « conte » à rebours en toute insouciance. Un hymne à la vie rempli d’amour et d’espoir. Spectacle écrit par Michel DRUCKER en collaboration avec Philippe CAVERIVIÈRE, Cédric CLÉMENCEAU et Greg LAGER Mise en scène et scénographie : Stéphanie JARRE Lumières : Jean-Philippe BOURDON

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Les samedis à 17 h et les dimanches à 18 h

Au guichet : Théâtre Marigny – Carré Marigny – Paris VIII

Par téléphone : 01 86 47 72 77

En ligne : https://www.theatremarigny.fr/evenement/michel-drucker/

Tarifs : de 18 à 55 euros