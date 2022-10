Le Grand Bleu en ciné-concert le 17 octobre à Nice au Palais Nikaïa

Partagez





Le Grand Bleu de Luc Besson fait partie de ces films qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs. Dès sa sortie en mai 1988, certains n’ont pas hésité à aller voir ce film devenu culte, plusieurs fois au cinéma, passionnés par le film et envoûtés par la bande originale composée par Eric Serra, reconnaissable entre toutes.

Pour célébrer les 30 ans du film, deux représentations exceptionnelles, à guichets fermés, ont eu lieu à Paris, à La Seine Musicale en 2018. Fort de ce succès, le ciné-concert du Grand Bleu partira pour la première fois en tournée en France, Belgique et Suisse du 14 septembre au 19 octobre 2022. Prévu initialement l’année dernière, il fera enfin étape à Nice, le 17 octobre au Palais Nikaïa !

Lors de ce ciné-concert exceptionnel, Eric Serra et ses musiciens inviteront le public à redécouvrir cette oeuvre incontournable du cinéma français, qu’ils interprèteront sur scène à l’identique pendant que le film sera projeté sur écran géant, pour une expérience immersive exceptionnelle. Bande originale de tous les superlatifs (Victoire puis César de la meilleure musique de film, nombreux disques d’or et platine avec plus de trois millions d’exemplaires vendus …), la musique d’Eric Serra retranscrit parfaitement les sentiments les plus profonds du héros du film (Jacques Mayol) mais également ses sensations lors des plongées. La musique est un vecteur d’émotions, et Eric Serra l’a bien compris en offrant au public ses meilleures partitions. Cette soirée sera, à coup sûr, riche en émotions.

Tarifs (frais de location inclus) : Placement assis numéroté – CAT 1: 73€ / CAT 2: 56,50€ / CAT 3: 40€

Les billets achetés pour les dates initiales restent valables pour la date report. Remboursements auprès des points de vente. Les clients devront veiller à respecter scrupuleusement la nouvelle date de report indiquée.

Le Grand Bleu de Luc Besson en ciné-concert avec Eric Serra et ses musiciens, à Nice au Palais Nikaïa le 17 octobre.