Les grandes aventures de Romano Scarpa – Tome 11

L’intégrale de Romano Scarpa, Les grandes aventures, se poursuit avec ce onzième tome, paru aux éditions Glénat, en septembre 2022. L’œuvre du maître italien de Disney, est à retrouver, avec des histoires de 1964 à 1965, dans ce recueil qui propose aussi des critiques et présentations.

Après un sommaire très complet, et un brin illustré, les lecteurs et fans vont pouvoir découvrir les premières olympiades de Mickey. Une aventure de Mickey et Dingo aux Jeux olympiques à Tokyo. Une histoire dans l’air du temps, moderne et dynamique, dans laquelle les psychologies des personnages vont être approfondies. Après une analyse très complète de cette histoire, la bande dessinée est à découvrir et lire.

Les deux héros arrivent sur place, en avion. Ils aperçoivent dans le ciel, les anneaux olympiques. Mickey est ravi, il trouve cela merveilleux, extraordinaire et fantastique ! Il demande à dingo d’admirer le somment du mont Fuji, qui est le plus haut volcan du Japon. Celui-ci est couronné du symbole des Jeux olympiques. Des avions s’éloignent, après avoir tracé les cinq anneaux. Mickey explique à dingo que c’est un spectacle qu’on ne peut pas voir tous les jours. Quelques minutes plus tard, les deux héros arrivent à Tokyo, la belle cité qui accueille les olympiades.

Le recueil présente, de manière chronologique, une partie de l’œuvre de Romano Scarpa, de 1964 à 1965. Des histoires avec Mickey, Dingo, Minnie, Donald, Picsou, Flairsou, et bien d’autres encore. Des récits captivants, amusants, pleins de surprises, de critiques et de modernité. Ils sont décrits, expliqués, et plus encore, avec des paragraphes, des pages, plutôt plaisants et intéressants à découvrir. en effet, certaines choses sont remises dans leur contexte, apportant un éclairage appréciable, pour comprendre l’œuvre, également.

Les grandes aventures de Romano Scarpa est une intégrale qui se poursuit avec ce onzième tome, des éditions Glénat. Mickey aux Jeux olympiques et d’autres histoires sont à découvrir ou redécouvrir, de manière chronologique, accompagnées de critiques constructives.

Lien Amazon