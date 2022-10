A cheval !, tome 9, On n’est poney de la dernière pluie !

On n’est poney de la dernière pluie ! est le neuvième tome de la série hippique et drôle A cheval !, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Laurent Dufreney et Miss Prickly, paru fin 2022, pleine de bonne humeur et d’humour pour la joyeuse bande de chevaux et de poneys.

La jeune Astrée dit au revoir à Kara. Elle explique qu’elle part pour les grandes vacances. Elle espère, malgré tout, avoir le temps, pendant l’été, avoir l’occasion de passer… Kara se retrouve donc seule, elle soupire. Ça lui fait toujours un petit pincement au cœur lorsqu’elle voit partir les enfants, pour l’été. Mais, derrière elle, arrive, en bondissant et tout joyeux, Bijou ! Il s’est, heureux comme tout, qu’ils sont en vacances ! Kara constate qu’il a l’air de bien vivre la situation. Bijou réplique aussitôt qu’il ne voit pas pourquoi il serait triste. Il explique que toute l’année, il essaie d’éloigner les enfants suffisamment loin, pour qu’ils ne retrouvent pas le chemin du club, alors que là, ils partent d’eux-mêmes ! Kara pense que tout ce temps sans les voir, cela va lui manquer…

C’est avec un gag plein d’émotion que débute ce nouveau tome. On est heureux de retrouver les personnages, chevaux, poneys et poulains, pour de nouvelles situations cocasses, improbables et réellement drôles. Malgré leurs caractères différents, les équidés sont tous attachants, et chacun à leur manière. C’est les grandes vacances, pour tout le monde et l’heure du repos estival a sonné, enfin, c’est ce que certains pensaient… La bande dessinée est pleine de rebondissements, d’humour, de situations improbables, avec ces chevaux et poneys, qui vont découvrir de nouveaux arrivants, connaître la canicule, les soirées au coin du feu, entre autres choses. L’été est tout chamboulé, pour ces pensionnaires du club, qui vont devoir s’adapter ! Le dessin est toujours aussi plaisant, doux et dynamique à la fois, expressif et coloré.

On n’est poney de la dernière pluie ! est un nouveau titre de la série A cheval !, des éditions Delcourt. Un album plein d’humour, de joie, de chamboulement, et surtout de gags, qui s’enchainent parfaitement, offrant réellement un moment de lecture plaisant.

