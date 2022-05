Le Grand Bleu en Ciné-Concert à Paris et en tournée 2022

Pour la première fois en tournée, Le Grand Bleu sera en ciné-concert à Paris et toutes les grandes villes de France à partir du mois de septembre 2022. Retrouvez la B.O. césarisée et multi-récompensée, lors d’une projection à ne rater sous aucun prétexte.

Le Grand Bleu en ciné-concert

Les 24 et 25 septembre 2022 à Paris

et en tournée dans toute la France

Le Grand Bleu marque la consécration de la collaboration à succès démarrée quelques années plus tôt du duo Luc Besson–Eric Serra. Film et musique originale sont devenus cultes. Il suffit de quelques secondes pour identifier la BO multi-récompensée ; une Victoire de la Musique, un César pour la meilleure musique de film, de nombreux disques d’or, de platine et de diamant à travers le monde.

Eric Serra et ses musiciens vous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français. L’orchestre live interprète sur scène la B.O. originale pendant la projection du film Le Grand Bleu, pour une expérience totale et inoubliable.

Grâce à cette partition mythique créée avec des boites à sons électroniques, Eric Serra retranscrit l’atmosphère des profondeurs abyssales. Il entraîne le public dans un univers musical planant qui rappelle les chants des baleines et partage à la perfection les sentiments les plus profonds du héros du film, Jacques Mayol, mais également l’univers hypnotique lors de ses plongées.

Jamais une bande originale de film n’aura eu autant d’âme que dans Le Grand Bleu ! DATES DE LA TOURNÉE 2022 Mercredi 14 septembre 2022 – NANTES Zénith

Vendredi 16 septembre 2022 – TOULOUSE Zénith

Samedi 17 septembre 2022 – MARSEILLE Le Dôme Dimanche 18 septembre 2022 – MONTPELLIER Zénith

Mardi 20 septembre 2022 – DIJON Zénith

Jeudi 22 septembre 2022 – LILLE Zénith

Vendredi 23 septembre 2022 – BRUXELLES Palais 12

Samedi 24 septembre 2022 – PARIS Palais des Congrès

Dimanche 25 septembre 2022 – PARIS Palais des Congrès

Mardi 27 septembre 2022 – CAEN Zénith

Mercredi 28 septembre 2022 – ROUEN Zénith

Vendredi 30 septembre 2022 – BREST Arena

Samedi 1 octobre 2022 – RENNES Le Liberté

Dimanche 2 octobre 2022 – BORDEAUX Arkéa Arena

Samedi 8 octobre 2022 – LYON Amphithéatre

Dimanche 9 octobre 2022 – LYON Amphithéatre

Mardi 11 octobre 2022 – CHAMBÉRY Le Phare

Mercredi 13 octobre 2022 – STRASBOURG Zénith

Vendredi 14 octobre 2022 – METZ Les Arènes

Samedi 15 octobre 2022 – GENÈVE Arena

Lundi 17 octobre 2022 – NICE Palais Nikaïa

Mercredi 19 octobre 2022 – CLERMONT-FERRAND Zenith d’Auvergne