Bouloche : La mécanique de l’édition chez EXPÉéditions !!

Une plongée aigre-douce extrêmement drôle, et théâtrale dans l’univers BD et ses mécanismes, vu par un auteur sur le retour !!

Le décor :

Arrivée d’air chic, Festival d’Angoulême …

Petra, une jeune dessinatrice, arrive, enjouée et tellement heureuse de participer au festival. En tant que stagiaire, elle a rendez-vous avec Raymond, un vieux de la vieille en matière de BD, qui doit lui expliquer les rudiments du métier !

Tout la fait sourire : le ciel bleu, la ville du 9eme art, l’excitation de voir les expositions et découvrir les éditeurs pour présenter son « book ». Jusqu’à ce qu’elle commence le « périple » !!! Déjà dans le hall de la gare, elle se frotte aux contrôleurs « vigipirate ». Ensuite au silence des personnes à qui elle demande son chemin, mais qui sont déjà très occupées par l’arrivée des « VIP » sûrement plus importants qu’elle !

Soit … Elle tombe sur les mascottes BD qui lui redonnent du baume au cœur et qui l’entraîne comme si elle jouait dans une comédie musicale, vers le lieu de son rendez-vous. Elle profite du chemin pour découvrir, les yeux écarquillés, toutes les belles choses qu’elle croise, presque en dansant de bonheur. Et puis, elle arrive à l’endroit du ​date : deux immenses files de badauds sont amassés afin de « voler » des dédicaces aux auteurs.rices présents.tes.

Seul, l’espace devant une personne complètement avachie sur le bureau est libre … Et, devinez quoi ??? C’est l’auteur supposé être son mentor qui s’y trouve !!!!

Le début d’une descente douce, aigre et terriblement assassine. De la joie et l’entrain, à la corde et au tabouret !!!

Le point sur la BD :

Une bouloche, d’EXPE Éditions, extrêmement aigrie par le métier, et un regard assassin sur les mécanismes de l’édition ! Et pourtant, une bouloche terriblement attachante et cyniquement drôle ! Hervé Bourhis nous balance son humour dépité avec la vision de son personnage, sur la situation générale des auteurs.trices, qui ne parviennent jamais à percer vraiment. Car, dans l’univers BD, ceux qui réussissent sont ceux qui sont abordés par les « grands éditeurs ». Ceux qui voient leur travail salué par des adaptations télévisées ou cinématographiques !! Le saint Graal du.de la scénariste et/ou du dessinateur.trice.

Malheureusement, peu parviennent à grimper les marches du Panthéon !! Et ce personnage en est justement. Son portrait amer et tendre se transforme en parcours du combattant, avec vaseline quelquefois, et surtout beaucoup de mauvaise foi. Mais en « chanson » toujours ! Chaque sujet abordé est dramatiquement drôle : le choc générationnel (ancien/nouveau talent) et les moyens utilisés pour devenir “célèbre” (réseaux sociaux, thèmes de la BD). Les revenus engendrés, et la vie des différents “types” d’auteurs.trices. Des dialogues en rimes, des planches qui s’ouvrent presque comme une scène d’un théâtre, avec des personnages caricaturaux aux bonnes bouilles !!!

La conclusion :